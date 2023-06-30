CHP'li Erdoğan Toprak'tan Ekrem İmamoğlu'na hem İstanbul hem de 'değişim' ayarı: Dayatmayla değişim diyenler...

28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek defaatle değişim çağrısında bulundu.
Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi.
KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU KİMSEYE BIRAKMIYOR
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.