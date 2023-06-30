CHP'li Erdoğan Toprak'tan Ekrem İmamoğlu'na hem İstanbul hem de 'değişim' ayarı: Dayatmayla değişim diyenler...





CHP'Lİ TOPRAK DA SAVAŞA DAHİL OLDU

Parti içerisindeki kavgaya CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da dahil oldu. Toprak, isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alıp, "Belediye başkanları başarılıysa kendi belediyelerini bir kez daha alırlar" ifadelerini kullandı.

Diken'e konuşan Toprak, "Bugün değişim adı altında yürütülen tartışma, kısır ve kişiler üzerinden sürdürülen bir tartışma halini almıştır. Bunun partinin faydasına olacağına inanmıyorum." dedi.