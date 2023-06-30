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    • 01.07.2023 00:13
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    • 01.07.2023 00:25
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    CHP'li Erdoğan Toprak'tan Ekrem İmamoğlu'na hem İstanbul hem de 'değişim' ayarı: Dayatmayla değişim diyenler...

    CHP'de koltuk savaşları büyük bir kaos ile sürmeye devam ederken, son olarak topa CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da girdi. 'Topyekün değişim' diyen Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran Toprak çarpıcı söylemlere imza attı. İmamoğlu'nu hedef alıp, "Belediye başkanları başarılıysa kendi belediyelerini bir kez daha alırlar" diyerek İstanbul ayarı veren Toprak, 'değişim' için de, "Dayatmayla değişim diyenler yakın zamandaki DSP örneğine iyi baksınlar" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu’na ’Toprak’ attılar

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek defaatle değişim çağrısında bulundu.



    Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi.



    KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU KİMSEYE BIRAKMIYOR
    CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    "Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.



        İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU: "BEN YILMAM YILDIRIRIM! MUTLAKA DEĞİŞİM ZAMANI"
        CHP'li İBB Başkanı bununla da yetinmedi... Son olarak kendi reklamını ve PR'ını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" şeklinde konuştu.



        "OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'otur oturduğun yere, senin işi belediye yerini bil' mesajı verdi. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.



        CHP'Lİ TOPRAK DA SAVAŞA DAHİL OLDU
        Parti içerisindeki kavgaya CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da dahil oldu. Toprak, isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alıp, "Belediye başkanları başarılıysa kendi belediyelerini bir kez daha alırlar" ifadelerini kullandı.

        Diken'e konuşan Toprak, "Bugün değişim adı altında yürütülen tartışma, kısır ve kişiler üzerinden sürdürülen bir tartışma halini almıştır. Bunun partinin faydasına olacağına inanmıyorum." dedi.



            "DAYATMAYLA DEĞİŞİM DİYENLER YAKIN ZAMANDAKİ DSP ÖRNEĞİNE İYİ BAKSINLAR"
            Sözlerinin devamında değişim çağrılarına tepki gösteren CHP'li Toprak şunları dile getirdi:

            "Değişim derken, biz bunu ortak akılla yönetemez, doğru temellere ve paradigmaya oturtamazsak parti karpuz gibi ikiye bölünür ve kurultaylar partisi olur. CHP'de bir ara dönem yaşanır bu da partiye zarar verir. Dayatmayla değişim diyenler yakın zamandaki DSP örneğine iyi baksınlar."

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            CHP’de kazan kaynıyor!
            Haberler Güncel CHP'li Erdoğan Toprak'tan Ekrem İmamoğlu'na hem İstanbul hem de 'değişim' ayarı: Dayatmayla değişim diyenler...
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