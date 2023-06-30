Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.06.2023 21:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2023 21:16
    ABONE OL

    CHP'de kazan kaynıyor! Eski Bakan Mehmet Sevigen'den FETO-Kılıçdaroğlu bağlantısına ilişkin çarpıcı sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi "mücadeleye devam edeceğim" diyerek parti içi muhaliflere koltuğu bırakmayacağının mesajını verdi. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanlık koltuğu için "değişim" mesajıyla harekete geçti. Rakibiyle bilek güreşine başlayan Kılıçdaroğlu, "CHP'de Genel Başkanlık altın tabakta sunulmaz" diyerek açıkça işinin zor olduğunu gösterdi. Bu açıklamanın ardından CHP’li eski Devlet Bakan Mehmet Sevigen'den, gündemi sarsacak bir paylaşım geldi. Sevigen, "Kemal Bey, CHP’de liderlik altın tabakta sunulmaz, kurultayda seçilir demiş. Fetullah Gülen sana sunarken o zaman hiç sesin çıkmıyordu." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’de kazan kaynıyor!

    Koltuğuna adeta yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem içeriden hem de dışarıdan ağır eleştirilerin hedefinde. CHP'li eski Devlet Bakan Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu hakkında, çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. CHP'nin 'terör' bağlantısı ve kirli siyaseti bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

    KOLTUĞA GÖZ DİKTİ
    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor.

    Ekrem İmamoğlu "değişim" çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    "Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu vazgeçmeye niyetinin olmadığını gösterdi.

        "GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"
        Geçtiğimiz günlerde partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım." diye konuştu.

        "ALTIN TABAKTA SUNULMAZ"
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası 'topyekün değişim' diyerek koltuğuna göz koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı.

        "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır" ifadelerini kullanmıştı.

            İmamoğlu'na 'hodri meydan' diyen CHP lideri, "Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir." demişti.

            CHP'Lİ SEVİGEN'DEN SALVO
            CHP'de son dönemde yaşanan kaosa ilişkin sosyal medya hesabından kritik bir paylaşım yapan CHP'li Mehmet Sevigen, "Kemal Bey, CHP'de liderlik altın tabakta sunulmaz, kurultayda seçilir demiş. Fetullah Gülen sana sunarken o zaman hiç sesin çıkmıyordu." ifadelerini kullandı.

            KASET KOMPLOSUYLA KOLTUĞA
            Bilindiği üzere Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 2010 yılında bir kaset operasyonuyla Deniz Baykal'ı CHP Genel Başkanlığı'ndan düşürerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunu açmıştı.

            FETÖ'nün aparatlarının birçok farklı mecrada yayınladığı videolar sonrası Baykal, 10 Mayıs 2010'de genel başkanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı. CHP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu ise birkaç gün sonra söylediğinin tersini yaparak adaylığını koymuştu.
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                İmamoğlu’nundan Osmanlı ve 2. Abdülhamid hazımsızlığı
                Haberler Haberler CHP'de kazan kaynıyor! Eski Bakan Mehmet Sevigen'den FETO-Kılıçdaroğlu bağlantısına ilişkin çarpıcı sözler
                    loading
                    SON DAKİKA