CHP'de kazan kaynıyor! Eski Bakan Mehmet Sevigen'den FETO-Kılıçdaroğlu bağlantısına ilişkin çarpıcı sözler

Koltuğuna adeta yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem içeriden hem de dışarıdan ağır eleştirilerin hedefinde. CHP'li eski Devlet Bakan Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu hakkında, çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. CHP'nin 'terör' bağlantısı ve kirli siyaseti bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
KOLTUĞA GÖZ DİKTİ
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor.
Ekrem İmamoğlu "değişim" çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu vazgeçmeye niyetinin olmadığını gösterdi.