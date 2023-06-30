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    • 30.06.2023 23:30
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    Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz vefat etti

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



    Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi. Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi.



    Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı. Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz'ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.



        MURAT KARAGÖZ KİMDİR?
        1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Karagöz, İstanbul Erkek Lisesi'nden 1985, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. City University of New York'a bağlı Graduate Center'da Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans eğitimini 2007 yılında tamamladı.

        Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevine 1989 yılında başlayan Karagöz, Moğolistan Büyükelçisi (2013-2016), Ürdün Büyükelçisi (2016-2019), ABD Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı (2006-2009), Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde başkatip ve müsteşar (2000-2004), NATO Daimi Temsilciliği'ne üçüncü katip ve ikinci katip (1995-1997) ve Sofya Büyükelçiliği'nde ataşe ve üçüncü katip (1992-1995) olarak görev yaptı.
        Büyükelçi Murat Karagöz, 15 Mart 2023'te Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi olarak atanmıştı.



        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI
        Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Murat Karagöz'ün yaşamını yitirmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi.

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