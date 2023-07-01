Baba ocağı Güneysu'daki akrabaları Başkan Erdoğan'ı anlattı: Dünya lideri oldu mütevazılığını korudu



Fotoğrafta: İsmet Erdoğan

"Ben ondan 2 yaş büyüğüm ama ona 'amca' derim. Çocukken yazları buralara gelirdi. Geldiğinde önce babamın ve babasının kabrini ziyaret eder. 'Çay yapın geliyorum' der. Mutlaka bizim eve uğrar. Sohbet ederiz. Hanemiz şenlenir. Onda yorulmak, tatil yapmak yok. Kendisini vatanına, milletine ve Müslümanlara adamış bir insan. Son yüzyılın dünya lideri. Ülkemizin başına gelmeseydi, şu anda Suriye'den daha da kötü halde olurduk. Neden 22 yıldır ülkemizin başında; çünkü canla başla mücadele veriyor. Allah onun yâr ve yardımcısı olsun. Müslüman âleminin ve Türk halkının dualarıyla ayakta duruyor, hizmet ediyor. Onun için Tayyip Erdoğan'a duacıyız. Canımızdan ona can verelim, ömrü uzun olsun da memlekete hizmet etmeye devam etsin. O Müslüman âleminin reisidir."