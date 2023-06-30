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    • 30.06.2023 11:31
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    Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı: O görüntüler paylaşıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekibiyle birlikte basketbol maçı yaptı. O anları Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank paylaştı. Görüntülerde Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği görüldü.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekibiyle birlikte basketbol maçı yaptı.

    O anları Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank paylaştı.

    Varank maçtan görüntülere, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notunu düştü.

    Görüntülerde Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği görüldü.

    BAKAN BAK PAYLAŞMIŞTI
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmıştı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAKIMIZI FARK ATTI
        Bak, yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.

        Fotoğrafta ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.

        KİRLİ ALGILAR BOŞA ÇIKTI
        Başkan Erdoğan'ın formda görüntüsü, FETÖ ve CHP'li isimlerin algısını da suya düşürdü. Öyle ki firari haşhaşiler ve CHP yandaşları zaman zaman Başkan Erdoğan'ın sağlığı üzerinden asılsız haberlerle algı yapmaya çalışıyor...

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı: O görüntüler paylaşıldı
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