Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı: O görüntüler paylaşıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekibiyle birlikte basketbol maçı yaptı.
O anları Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank paylaştı.
Varank maçtan görüntülere, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notunu düştü.
Görüntülerde Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği görüldü.
BAKAN BAK PAYLAŞMIŞTI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmıştı.