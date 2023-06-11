Basketbol maçı sonrası ekip fotoğrafı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan formunda

Gençlik yıllarında futbol ile ilgilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasete atılmasının ardından sporla ilgisini koparmadı. Zaman zaman masa tenisin performansıyla rakip tanımayan Başkan Erdoğan, kimi zaman da basketbolda iddiasını ortaya koydu. Başkan, ekibiyle birlikte yaptığı keyifli basket maçlarına bir yenisi ekledi.

FORMUMUZDAYIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Bak yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." dedi.