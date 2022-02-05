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    • 05.02.2022 20:05
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    Takvim.com.tr deşifre etti: Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'a nefret kusan CHP trolleri, FETÖ'cüler ve sözde sanatçılar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından FETÖ'cüler, muhalefetin yönetiminde olan troller ve sözde sanatçılar sosyal medya hesapları üzerinden adeta nefret kustu. Takvim.com.tr, milli iradenin temsilcisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili insanlıktan uzak paylaşımlara imza atan isimleri tek tek deşifre etti. İşte isim isim o liste...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Deşifre: Başkan Erdoğan’a nefret kusan isimler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronaviürs test sonucu pozitif çıktı.

    Erdoğan koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu ve "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



    "TAYYİP BEY İLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"
    Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Emine Erdoğan'dan da bir paylaşım geldi.

    Emine Erdoğan, "Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.



    TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Türkiye tek yürek oldu ve iyi dilek temennisinde bulundu. Sosyal medya platformu Twitter'da Erdoğan ile ilgili atılan 'geçmiş olsun mesajları' gündem olurken siyasilerden de mesajlar peş peşe geldi.

    Başkan Erdoğan başta, Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan ve Davutoğlu olmak üzere birçok siyasiye tek tek teşekkür etti.



        TROLLER VE SOYTARILAR ADETA NEFRET KUSTU
        Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından FETÖ'cüler, muhalefetin yönetiminde olan troller ve sözde ünlüler sosyal medya hesapları üzerinden adeta nefret kustu.

        'Yok artık' dedirten söz konusu skandal paylaşımlar bu güruhun gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.


        TAKVİM.COM.TR DEŞİFRE ETTİ
        Takvim.com.tr, sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'a nefret kusan isimleri tek tek deşifre etti.

        İşte FETÖ'cüsünden, muhalefetin yönetiminde olan troll hesaplara, uyuşturucu satıcısından, oyuncuyum diyen soytarılara isim isim o hesaplar;



        'Pucca' mahlasıyla bilinen Selen Pınar Işık, Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından 'aynı şeyi düşünüyoruz evet' paylaşımında bulundu.

        DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI
        Aynı Pucca, geçtiğimiz yıllarda 'Pinochet' olayı üzerinden darbe çığırtkanlığı yapmış ve milli iradeyi hedef almıştı.



        OTÇU PUKKA
        Pucca, 2018'de İstanbul'da yapılan bir operasyonda uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle 3 sosyal medya fenomeniyle birlikte gözaltına alınmış, ikamet ettiği adresten de uyuşturucu madde çıkmıştı.



        SÖZDE OYUNCUDAN SKANDAL GÖNDERME
        Oyuncu Aslı İnandık da nefret kervanında başı çeken isimler arasında göze çarptı. Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurduğu dakikalarda İnandık, "TOTEM" yazıp emojilerle göndermeli bir paylaşıma imza attı.



            CHP'NİN TESCİLLİ TROLÜ AVUKAT EDİZ YORAZ
            Twitter'da "@avukatyoraz" kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan CHP güdümündeki Avukat Ediz Yoraz, nefret dilini bir başka boyuta taşıyıp alenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığını ilan etti.

            Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasını 'Oh Oh, Covid olmuş. Dileklerimiz belli. Son ayların en mutlu haberi" şeklindeki paylaşımıyla takipçilerine duyuran CHP'nin tescilli trolü Yoraz, büyük tepki çekti.



            FETÖ'NÜN SOSYAL MEDYA AYAĞI
            Twitter'da bulunan FETÖ'nün sosyal medya ayağı @kacsaatolduson kullancı adlı hesap da Erdoğan düşmanlığında başı çekti.



            TOKATÇI DOLANDIRICI DERYA'DAN BÜYÜK HADSİZLİK
            İşitme engelli çocukların hayallerini çalan, söz verdiği bağışı yapmadan firar eden, bağış paralarıyla ABD'de villa alan Derya Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtıcam!" paylaşımıyla milli irade Başkan Erdoğan'a nefret kustu.



                KARAR'IN TROLL EDİTÖRÜ
                Karar Gazetesi'nin Özge Kar isimli haber editörü görünümlü trollünden de skandal bir paylaşım geldi.



                Özge Kar, Başkan Erdoğan'ın koronavirüs olduğu tweetini alıntılayıp, "Hadi İnşallah" paylaşımında bulundu.

                Öte yandan Kar, söz konusu paylaşımı apar topar kaldırdı.


                CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu
                    CHP’li Aykut Erdoğdu’dan skandal tweet!
                    Haberler Güncel Takvim.com.tr deşifre etti: Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'a nefret kusan CHP trolleri, FETÖ'cüler ve sözde sanatçılar
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