Takvim.com.tr deşifre etti: Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'a nefret kusan CHP trolleri, FETÖ'cüler ve sözde sanatçılar





TROLLER VE SOYTARILAR ADETA NEFRET KUSTU

Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından FETÖ'cüler, muhalefetin yönetiminde olan troller ve sözde ünlüler sosyal medya hesapları üzerinden adeta nefret kustu.



'Yok artık' dedirten söz konusu skandal paylaşımlar bu güruhun gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.



TAKVİM.COM.TR DEŞİFRE ETTİ

Takvim.com.tr, sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'a nefret kusan isimleri tek tek deşifre etti.



İşte FETÖ'cüsünden, muhalefetin yönetiminde olan troll hesaplara, uyuşturucu satıcısından, oyuncuyum diyen soytarılara isim isim o hesaplar;







'Pucca' mahlasıyla bilinen Selen Pınar Işık, Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından 'aynı şeyi düşünüyoruz evet' paylaşımında bulundu.



DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI

Aynı Pucca, geçtiğimiz yıllarda 'Pinochet' olayı üzerinden darbe çığırtkanlığı yapmış ve milli iradeyi hedef almıştı.