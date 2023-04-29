Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te tarihi açıklamalar! Uzaya gidecek ilk Türkler açıklandı...





Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artması ile birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamı ile başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağına inanıyorum. Bu vesileyle 6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfı'mızı ve Baykar şirketini tebrik ediyorum. Baykar asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. T3 Vakfı ve TEKOFEST gönüllüsü genç kardeşlerimiz bir çok kez bölgeye giderek depremzedelerimizin kara günlerinde yanlarında oldular. Fedakarlıklarınız ve gayretleriniz dolayısıyla sizleri tekrar kutluyor Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Aynı şekilde Kahramanmaraş'ta temelini az önce beraber attığımız deprem konutları için İlham kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan makamları ve halkı bu süreçte dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu göstermişlerdir. Sevgili gençler, bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat kendi gözleriyle görmesidir. Biz Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba harcadık. Geçlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidelileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için de çok mücadele verdik.

İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, serpildiğini ve meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime TEKNOFEST gençliğinin dalga dalga büyüyen şu coşkusuna şahit olmayı bizlere nasip ettiği için hamd ediyorum. Gençler, bugün burada sadece Türkiye Yüzyılı'nın mimarları yok. Burada hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuş'lar, Nuri Demirağ'lar, Şakir Zümre'ler var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan yarının bilim adamları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri var. Evet, aynı zamanda burada çok değerli dünürüm rahmetli Özdemir Bayraktar'ları var. Varisleri değerli Cana yengem var. O da bu işin bütün muhasebatını bizzat tutmuş bir anne, bir eş. Böyle bu işi yürüttüler. Obür tarafta kardeşlerin bu işe sahip çıkışları, onlar da bunun için ayrı bir dinanizm oldu. Rabbim hepimizin yolunu, ufkunu ve bahtını açık etsin diyorum.