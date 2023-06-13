Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gardaş Azerbaycan'a ziyaret! Heyette Sinan Oğan da yer aldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden göreve seçilmesinin ardından geleneği bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ardından da Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, burada bir baş başa görüşme gerçekleştirdi. Resmi törende bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı 2. turunda Başkan Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'da yer aldı.
13.06.2023 12:29 - Son Güncelleme: 13.06.2023 12:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının yeni döneminde KKTC'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçti.
Bugünkü temasları kapsamında ilk olarak şehitlik ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan, Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından Gençlik Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan, karşılama töreni öncesinde eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.