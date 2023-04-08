Azerbaycanlı gardaşlara soruldu: Oyunuzu kime verirdiniz? Başkan Erdoğan'a övgü üstüne övgü

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerine gün sayarken parti liderlerinin yoğun çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
TÜRKİYE 4 İSİMLE SEÇİME GİDİYOR
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarının tespitine karar verildiğini açıkladı.
TÜRKİYE 4 İSİMLE SEÇİME GİDİYOR
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarının tespitine karar verildiğini açıkladı.