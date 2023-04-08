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    • 08.04.2023 22:18
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    • 08.04.2023 22:18
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    Azerbaycanlı gardaşlara soruldu: Oyunuzu kime verirdiniz? Başkan Erdoğan'a övgü üstüne övgü

    Türkiye cumhurbaşkanlığını seçimlerine gün saymaya devam ediyor. Parti liderlerinin çalışmaları tam gaz sürerken, Azerbaycan'da 'Türkiye'deki seçimlerde oyunuzu kime verirdiniz?' sorusu soruldu. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a övgüler dizerken "büyük turan" vurgusu yaptı.

    Azeybaycanlı gardaşlarımız Başkan Erdoğan dedi

    Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerine gün sayarken parti liderlerinin yoğun çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.



    TÜRKİYE 4 İSİMLE SEÇİME GİDİYOR
    Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarının tespitine karar verildiğini açıkladı.



    TÜRKİYE 4 İSİMLE SEÇİME GİDİYOR
    Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarının tespitine karar verildiğini açıkladı.



        AZERBAYCAN'DAKİ KARDEŞLERİMİZE SORULDU: KİME OY VERİRDİNİZ?
        Türkiye'de seçimlere artık sayılı günler kala kardeş ülkemiz Azerbaycan'da sokaktaki vatandaşlara "Türkiye'deki seçimlerde oy kullansaydınız kime oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.



        Azeri vatandaşlar Başkan Erdoğan'a övgüler dizerken, özellikle Ermenistan ile yaşanan savaş döneminde Türkiye'nin verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.



        BÜYÜK TURHAN
        Bir vatandaş ise Başkan Erdoğan'ın Türk devletleriyle olan ilişkisine dikkat çekerken "Büyük turan" vurgusu yaptı.

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        Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme
        Haberler Güncel Azerbaycanlı gardaşlara soruldu: Oyunuzu kime verirdiniz? Başkan Erdoğan'a övgü üstüne övgü
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