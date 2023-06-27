TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş deprem bölgesinde! A Haber'in sorularını yanıtladı

"KALICI KONUTLAR HAK SAHİPLERİNE KISA SÜREDE TESLİM EDİLECEK"

Depremin 2 gün sonrada Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte buraya defalarca geldik. Çok süratli bir şekilde yaraların sarıldığını bütün kurum ve kuruluşlarımızın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini ve bir an evvel depremin yıkıntıların geride bırakılmasının sağlandığı gibi hayatın normalde dönmesinde de gayret sarf edildiğini gördük. O zor ve soğuk kış günlerinde önce depremzedelerin başlarını sokabilecekleri bir barınak imkanı, ardından çadırlar, konteyner kentler ve ümit ediyorum ki çok kısa süre içerisinde kalıcı konutlardan tamamlananlar hak sahibi olan vatandaşlarımıza teslim edilecek.