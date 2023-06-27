Karamollaoğlu'ndan CHP'lileri kızdıracak açıklama! "Aldığı oyun yüzde 8'i dışarıdan geldi"

Türk siyaset tarihinin en büyük siyasi vurgununu yapan küçük ortaklar açıklamalarıyla CHP'yi çıldırtmaya devam ediyor. En son CHP listelerinden 15 milletvekili koparan Ali Babacan "Kimseye borcumuz yok, helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" açıklamasının ardından bu sefer de sahneye 10 milletvekili koparan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu çıktı. Katıldığı programda bomba söylemlerde bulunan Karamollaoğlu, "CHP’nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8’i CHP dışından gelmiş oydur. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı" ifadelerini kullandı.