MİT'ten Münbiç'te operasyon! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşklilatı terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor.

Son dönemde örgütün sözde lider kadrosunda birçok ismi etkisiz hale getiren MİT Münbiç'te ses getiren bir operasyona daha imza attı.

SEVKİYAT NOKTASI TESPİT EDİLDİ

MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine süreç içerisinde gerçekleştirilen roket ve havan saldırıları ile eylem amacıyla geçiş yapan terörist unsurların sevk edildiği nokta olarak Münbiç'teki alanı tespit etti