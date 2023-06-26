Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Talha Koç'tan, "e-Devlet Kapısı'na siber saldırı" iddialarına yanıt

Bu yılın sonuna kadar 4,5 milyar giriş hedeflediklerini dile getiren Koç, bu yılın ilk yarısında en çok Sosyal Güvenlik Kurumuna ait "SGK tescil ve hizmet dökümü", "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait "sosyal yardım bilgileri sorgulama" hizmetlerinin kullanıldığını ifade etti.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırırken, siber güvenliğe de önem verdiklerini, bilgilerin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Koç, kullanıcıların e-Devlet şifresi, e-imza, mobil imza, elektronik kimlik kartı veya internet bankacılığı ile sisteme giriş yaparak sadece kendilerine ait bilgilere erişebildiğini dile getirdi.