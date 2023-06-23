Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri.. MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
PKK'NIN SÖZDE TEL RIFAT SORUMLUSU RIDVAN ULUGANA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, geçtiğimiz gün de terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.
ANLIK İSTİHBARAT TOPLADI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, "Şehba Bölge Sorumlusu" "Karker" kod adlı Ulugana'yı, güvenlik güçlerine gerçekleştirdiği ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle hedef listesine aldı.
Farklı kod isimler de kullanan Ulugana'nın etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir planlama yapan MİT, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik eylemlerin talimatlarını veren teröristin faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat topladı.
MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler doğrultusunda, Ulugana'yı Tel Rıfat'ta düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
SABOTAJ EĞİTİMİ ALDI
Örgütün kırsal yapılanmasına 2007'de katılan Ulugana, Irak'ta örgütün sözde "özel güç biriminde" sabotaj eğitimi aldı. 2011-2013 yıllarında Amanoslar'da faaliyet yürüten Ulugana, bölgedeki terörist eylemlere katıldı.
2014'te Suriye'ye geçerek örgüt adına Afrin'de kurulan birimde sözde "tabur komutanı" olarak görev alan Ulugana, daha sonra PKK/YPG'nin Afrin'deki kampının sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.
ÇOK SAYIDA EYLEMİN TALİMATINI VERDİ
TSK'nın 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katılan Ulugana, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde Nisan 2022'de Polis Özel Harekat birimlerine düzenlenen saldırı gibi eylemlerin talimatını verdi.
2018-2023 arasındaki bütün eylemlerin talimatını verip, planlamasını yapan örgüt kadrosunda yer alan Ulugana, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde güvenlik güçlerine, Türkiye güdümünde faaliyet yürüten gruplara, derneklere ve sivillere yönelik çok sayıda eylemin icrasında yer aldı.
2018'den bu yana Afrin-Tel Rıfat bölgelerinde terör faaliyeti yürüten Ulugana, bölgedeki örgüt mensuplarının Türkiye'ye aktarımlarını da organize ediyordu.
MİT TALİMATI VERDİ
MİT, örgüt içerisindeki kaynakları ile Suriye/Tel Rıfat'ta bulunduğunu bildiği R.Ulugana'nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir planlama yaptı.
MİT, Suriye alanındaki TSK unsurlarına yönelik eylem talimatlarını veren R.Ulugana'nın faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu. MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Tel Rıfat'ta R.Ulugana'yı, operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KABUSU OLDU
Son dakika haberi.... MİT, 17 Haziran'da MLKP'nin Suriye sorumlularından olan ve Kırmızı Kategori'de aranan Yılmaz Behrareş kod Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale getirmişti.
HEDEF LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ
MİT, MLKP adına geçmişte Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren Osman Nuri Ocaklı, son süreçte Bursa'daki cezaevi saldırısı da dâhil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP'nin en üst yönetim kadroları arasında yer alması nedeniyle hedef listesine dahil edildi.