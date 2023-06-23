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    • 23.06.2023 10:06
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    Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri.. MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

    MİT gururla sunar! Bir büyükbaş daha cehennemde

    Son dakika haberleri.. MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

    Ayrıntılar geliyor...

    PKK'NIN SÖZDE TEL RIFAT SORUMLUSU RIDVAN ULUGANA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, geçtiğimiz gün de terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

    ANLIK İSTİHBARAT TOPLADI
    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, "Şehba Bölge Sorumlusu" "Karker" kod adlı Ulugana'yı, güvenlik güçlerine gerçekleştirdiği ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle hedef listesine aldı.

    Farklı kod isimler de kullanan Ulugana'nın etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir planlama yapan MİT, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik eylemlerin talimatlarını veren teröristin faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat topladı.

    MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler doğrultusunda, Ulugana'yı Tel Rıfat'ta düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

    SABOTAJ EĞİTİMİ ALDI
    Örgütün kırsal yapılanmasına 2007'de katılan Ulugana, Irak'ta örgütün sözde "özel güç biriminde" sabotaj eğitimi aldı. 2011-2013 yıllarında Amanoslar'da faaliyet yürüten Ulugana, bölgedeki terörist eylemlere katıldı.

    2014'te Suriye'ye geçerek örgüt adına Afrin'de kurulan birimde sözde "tabur komutanı" olarak görev alan Ulugana, daha sonra PKK/YPG'nin Afrin'deki kampının sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

    ÇOK SAYIDA EYLEMİN TALİMATINI VERDİ
    TSK'nın 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katılan Ulugana, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde Nisan 2022'de Polis Özel Harekat birimlerine düzenlenen saldırı gibi eylemlerin talimatını verdi.

    2018-2023 arasındaki bütün eylemlerin talimatını verip, planlamasını yapan örgüt kadrosunda yer alan Ulugana, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde güvenlik güçlerine, Türkiye güdümünde faaliyet yürüten gruplara, derneklere ve sivillere yönelik çok sayıda eylemin icrasında yer aldı.

    2018'den bu yana Afrin-Tel Rıfat bölgelerinde terör faaliyeti yürüten Ulugana, bölgedeki örgüt mensuplarının Türkiye'ye aktarımlarını da organize ediyordu.

    MİT TALİMATI VERDİ
    MİT, örgüt içerisindeki kaynakları ile Suriye/Tel Rıfat'ta bulunduğunu bildiği R.Ulugana'nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir planlama yaptı.

    MİT, Suriye alanındaki TSK unsurlarına yönelik eylem talimatlarını veren R.Ulugana'nın faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu. MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Tel Rıfat'ta R.Ulugana'yı, operasyonla etkisiz hale getirdi.

    MİT TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KABUSU OLDU
    Son dakika haberi.... MİT, 17 Haziran'da MLKP'nin Suriye sorumlularından olan ve Kırmızı Kategori'de aranan Yılmaz Behrareş kod Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale getirmişti.

    HEDEF LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ
    MİT, MLKP adına geçmişte Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren Osman Nuri Ocaklı, son süreçte Bursa'daki cezaevi saldırısı da dâhil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP'nin en üst yönetim kadroları arasında yer alması nedeniyle hedef listesine dahil edildi.

        PKK/KCK mensupları ile birlikte, Suriye'de ve ülkemizde bulunan güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan Osman Nuri Ocaklı'nın yerini, MİT, saha ajanları vasıtasıyla öğrendi. MİT'in birbirinden habersiz biçimde sahaya çıkardığı ajanlar farklı zaman ve mekânlarda Ocaklı'yı takibe aldı.

        Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Osman Nuri Ocaklı, MİT tarafından uygun yer ve zamanda gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi. MLKP'nin Suriye'deki en üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023'te etkisiz hale getirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden birisi olan Osman Nuri Ocaklı'nın ölümü ile örgüte büyük bir darbe vurulmuş oldu.

        MLKP'nin Suriye sorumlularından Osman Nuri Ocaklı, 2000 yılından itibaren MLKP'nin Türkiye'deki silahlı aparatı olan FESK sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Bu süreçte terörist eylemlerine devam etti.

        ÖRGÜTÜN 3. ADAMI
        Faaliyetleri esnasında PKK ile yakın örgütsel ilişki içerisinde bulunan Osman Nuri Ocaklı, Kasım 2014 tarihinde Irak/Kandil Alanı'na geçti. Ardından ise 2015 yılında Suriye/Ras-El Ayn bölgesinde faaliyet yürütmeye başladı.

        Nisan 2018 itibarıyla Türkiye ve Suriye arasındaki illegal geçişlerden MLKP adına sorumlu olan Osman Nuri Ocaklı, MLKP Suriye eski sorumlusu Baran kod Bayram Namaz'ın sağ kolu ve örgütün Suriye'deki 3. adamı konumundaydı.

            2019 yılında Bayram Namaz'ın etkisiz hale getirilmesi sonrasında MLKP Suriye Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'ün yardımcısı olarak faaliyet yürütmeye başlayan Osman Nuri Ocaklı Temmuz 2022'den itibaren Suriye/Ayn El Arap'ta sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti.

            MİT'TEN BAHAR TEMİZLİĞİ
            MİT, geçtiğimiz günlerde Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi. Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

            Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.

            Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

            Bunun üzerine takibe alınan Karakoç, MİT'in Suriye'nin Sırrin/Ayn İsa bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

            Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. MİT, geçtiğimiz günlerde de Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG'nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirmişti.

                EYLEMLERİN HESABI SORULDU
                Eylemleri nedeniyle uzun süredir MİT'in takibinde olan Demirel, 1997-2000 yıllarında Hatay Amanoslar'da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik eylemleri gerçekleştirmiş, Hakkari Şemdinli'de iki ayrı eylemde yer almıştı.

                Ekibiyle birlikte 08-09 Mart 2010 tarihinde Şemdinli Derecek Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eyleminin faili olan Haydar Demirel, ayrıca Hakkari Şemdinli Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen eylemlerde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.

                ÖRGÜT MENSUPLARINA EĞİTİM VERİRKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
                Haydar Demirel, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT'in takibindeydi. Son olarak MİT'in saha ajanları Haydar Haydar Demirel'in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis'te bulunduğunu tespit etti.

                    Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.

                    PKK'NIN DRONE'CUSU DA ÖLDÜRÜLDÜ
                    Son dakika haberleri... MİT geçtiğimiz günlerde, PKK/KCK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından 'Deniz Bahri' kod adlı Tekin Okan'ı Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

                    Etkisiz hale getirilen teröristin 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönettiği, saldırılarda kullanılan dronların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik dron saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

                    SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
                    PKK/KCK tarafından Suriye'den ve Irak'tan, güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Tekin Okan'ın geliştirdiği dronlar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Okan, MİT'in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı. MİT'in saha ajanları, Tekin Okan'ın dronların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gara'da gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

                    KUZEY IRAK'TA TERÖRİSTLER TEK TEK AVLANIYOR

                    Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 7 Mayıs'ta da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu "Zerdeşt Karadeniz" kod adlı Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Duhok/Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

                    KANLI EYLEMLERİN SORUMLUSU
                    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1994'te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Beyaz, 27 Ekim 2010'da Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ve 6 Nisan 2011'de Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyete ait araca silahlı saldırı ile 26 Haziran 2012'de Trabzon'da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.

                    Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist Beyaz'ın, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldığı öğrenildi.

                    Bunun üzerine takibe alınan Beyaz, MİT'in Duhok-Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

                    1 HAFTADA 3 SÖZDE YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ!
                    MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, 5 Mayıs'ta ise sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirmişti. Böylece son bir haftada Gara bölgesinde sözde üst düzey 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

                    KARADENİZ'E SIZACAK EKİPTE YER ALIYORDU
                    PKK'ın 2019 yazında Karadeniz kırsalında bulunan örgüt üyelerini yeniden bölgeye göndermek istediği belirlendi. Aralarında İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 'Terörden aranalar' listesinde yer alan ve başına 1 milyon TL ödül koyulan 'Berbang' kod adlı Kamuran Daşdemir, turuncu listede bulunan ve başına 600 bin TL ödül koyulan 'Sipan' kod adlı İdris Sevgin ve terörden arananlarda gri listede bulunan 'Zerdeşt' kod adlı Eyvaz Beyaz'ın da olduğu bilgisine ulaşıldı.

                        Kırmızı bültenle de aranan Beyaz, MİT'in Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü.

                        MİT NOKTALADI!
                        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son olarak terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

                        SOKAK EYLEMLERİNE KATILDI
                        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

                        Terörist Seven'in 2015'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise sözde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.

                        Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.

                        Terörist Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.

                        MİT, düzenlediği nokta operasyonu ile terörist Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

                        Son olarak MİT, PKK/KCK Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

                        Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Cudi Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerimize ait bir çok karakola yönelik eylemlere iştirak etmesi, örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri vermesi, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

                        MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
                        Suriye'den, güvenlik güçlerimize ve sınır illerimize yönelik gerçekleştirilen eylem/tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen örgüt mensubunun, 2022 yılında, Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine alanda bulunan saha ajanları alarme edildi.

                            Gümüi, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

                            ÇOK SAYIDA EYLEMİN UYGULAYICISIYDI
                            Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK'ya katılması sonrasında Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu.

                            1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü.

                            2008 yılında Suriye'ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu. 2016 yılında Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Gümüş, 2022 yılı itibarıyla Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer aldı.

                            PKK/Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde HSM eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Mahir Akademileri'nin yöneticiliğini de yapan Gümüş, PKK/KCK'nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan'da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.

                            AYN EL ARAB'DA NOKTA OPERASYON
                            Büyükşehirlerdeki eylemlerin talimatını veren sözde askeri istihbarat sorumlusu Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ayn El Arab'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

                            MİT'TEN NOKTA OPERASYON | VİDEO İZLE

                            MİT, Sabri Abdullah'ın harekat bölgelerindeki Türk askerlerine ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti.

                                Bunun üzerine, Sabri Abdullah etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

                                MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
                                2018 yılında MİT'in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine PKK/YPG mensupları, Mazlum Karamok kodu korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

                                Abdullah'ın sağ olduğu ve sözde sorumlu olarak Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi.

                                    Faaliyetleri takibe alınan Abdullah, son olarak büyükşehirlerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu. Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Sabri Abdullah, saha ajanları tarafından Ayn El Arab'da takibe alındı.

                                    Mazlum Karamok kod adıyla örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Ayn El Arab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.


                                    MİT'İN TERÖRE DARBE ÜSTÜNE DARBE
                                    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da 14 Nisan'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

                                    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Baran Kurtay" kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti.

                                    PKK'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katılan Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

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                                    Haberler Güncel Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı etkisiz hale getirildi
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