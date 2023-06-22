Astana sonuç bildirisinde çok konuşulacak madde! PKK projesi çöküyor... Terör koridoruna hançer saplanacak!

İki gün süren görüşmeler kapsamında Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik "yol haritasının" görüşüldüğü 4'lü toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktaran Lavrentiyev, söz konusu "haritanın" cumhurbaşkanları düzeyinde onaylanması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

Lavrentiyev, "yol haritasının" hazırlanmasına ilişkin çalışmaların oldukça yoğun ve sıkı bir şekilde ilerlediğine dikkati çekerek "(Yol Haritası) tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in üç garantör ülkenin cumhurbaşkanlarının da hazır bulunduğu görüşmede, bir araya gelme konusunun tartışılması için söz konusu çalışmanın sonuçları liderlerimize sunulacaktır." ifadesini kullandı.

"TERÖR DEVLETİ" PROJESİ ÇÖKÜYOR!

Sonuç bildirisi Dışişleri Bakanlığı ve Rusya'nın yaptığı açıklamalarla birlikte çarpıcı madde göze çarptı. O maddede "Suriye'nin kuzeydoğusundaki (PKK/YPG) gayrimeşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemleri kınandı. Bu bölgede sürekli güvenlik ve istikrarın ancak ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması temelinde sağlanabileceği konusunda anlaşma sağlandı." ifadeleri yer aldı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Maddede yer alan "Bu oluşumları destekleyen ülkelerin kınanması"ayrıca önemli.

O ÜLKE ABD

Öyle ki bu sözde özerk bölgelerin oluşturulmasını destekleyen ve PKK/YPG terör örgütünü 'müttefik' olarak adlandıran ülke ABD...

Bu maddenin benzerleri önceki görüşmelerin sonuç bildirgelerinde de yer alıyordu. Ancak içinde bulunulan koşullarda bu maddenin yeni gelişmelere yol açması olası görünüyor.

RUSYA'NIN TAVRI DA NET: KABUL EDİLEMEZ

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımlarını destekleyen Rusya'nın bu konudaki tavrı da net. Rus temsilci Bogdanov görüşmelerinden sonra basına demeç vererek "Amerikalılar elbette orada kendi yönetimi olan bir tür mini yarı devlet örgütleyen bir dizi Kürt örgütünü destekliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Elbette biz Kürtlerin sorunlarının diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız. Fakat ne yazık ki Amerikalıların bununla ilgilenmediğini ve Kürt müttefiklerine, Şam ile diyalog kurmalarına izin vermediklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SURİYE DE AYNI NOKTADA

Suriye heyeti de aynı noktada... Suriye heyetinin başkanı Ayman Susan, Terörle mücadelede "seçici" olmamak gerektiğine dikkat çekerek sınır güvenliğini sağlamanın komşu ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Susan, Rus kanalı RT'ye de açıklamalarda, "Kürtler ulusal yapımızın bir parçasıdır. Kürtlerle diyalog Suriye'nin birliği temelinde yapılmalı. Washington er veya geç Suriye'den çıkacak, o zaman Kürt dosyası kolayca kapanır." dedi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Susan ABD'nin Suriye'nin istikrarını bozmak için çalıştığını vurguladı.

MİT VE TSK HER GÜN BİR BÜYÜKBAŞ AVLIYOR!

Bölge Türkiye gerçekleştirdiği operasyonlarda PKK'ya ağır darbe indirmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bir üst düzey terörist etkisiz hale getiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde MİT, Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleşitrdi. Ayn El Arap'taki sözde özerk yönetim yetkilileri tarafından Türkiye'nin insansız hava aracıyla yaptığı operasyonda "Kamışlo Kantonu Eşbaşkanı Yusra Derwêş, yardımcısı Lîman Şiwêş ve aracın şoförü Firat Tûma'nın" etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Operasyonda Kamışlı Kantonu'nun diğer Eşbaşkanı terörist Gabi Şemûn'un da yaralandığı açıklanmıştı.