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    • 26.06.2023 13:37
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    Ücretsiz olan parkı ücretli yaptı! Mansur Yavaş'a Ankaralılardan tepki yağdı: 4 yıldır tek icraatı parkı ücretli yapmak...

    CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, senelerdir ücretsiz olan Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'na girişi ücretli yaptı. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'na Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından giriş ücreti 20 TL olarak belirlendi. Vatandaşın cebine göz diken Kızılcahamam'a tek bir çivi dahi çakmayan CHP'li Mansur Yavaş'a Ankaralılardan tepki gecikmedi: 4 yıldır tek icraatı parkı ücretli yapmak...

    takvim.com.tr
    Ankara Belediyesi milli parka ücretsiz girişleri kaldırdı!

    CHP'li Ankara büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. Mansur Yavaş'ın Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'na girişi ücretli hale getirmesi Ankaralıların tepkisini çekti.

    Kızılcahamam'ın en güzel yerlerinden olan, birçok insanın görmek için kilometrelerce yol geldiği Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Temmuz 2021 tarihinde ücretli hale getirildi. Kızılcahamam'a tek bir çivi dahi çakmayan Yavaş'ın Milli Parkı ücretli yapmasına ve bayramda bile ücret almasına tepki gecikmedi.

    "TEK BİR İCRAATİ YOK"
    Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "2004 yılından beri burası Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz işletiliyordu. Burada yapılan her şey Melih Gökçek zamanında yapılan yatırımlar. 2019 yılında maalesef Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçince burasıda yılında ücretli hale getirildi. Buranın yıllık 2 milyondan fazla ziyaretçisi var.

        Kızılcahamam'da tek bir icraatları yok. Tek icraatı milli parkın paralı olması. Biz ücretsiz olması için birçok kez başvuru yaptık ama kabul edilmedi. Kızılcahamam'ın ekonomisine de ciddi bir katkısı var. Paralı olmasına rağmen de tek bir çivi çakmadılar. 2004 yılında ne yapıldıysa hala onlar kullanılıyor.

        Şu anda buranın ücretli olması Kızılcahamam ekonomisini de etkiledi. Bu heba olan 4 yıl Ankara'ya pahalıya patladı ancak inşallah önümüzdeki seçimlerde insanlar tekrar AK Belediyecilik ile buluşacaklar. Defalarca söyledik yine söylüyoruz en azından önümüzdeki bayramlarda parka giriş ücretsiz olsun" dedi.

        VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nın ücretli olmasına tepki gösteren vatandaşlar şunları söyledi:

        İlayda Akkız, "Bu CHP belediyeciliği sadece sosyal medyada çalışıyoruz algı yapmayı bilir. İş icraat yapmaya gelince yoklar. Yıllarca ücretsiz hizmet eden bir yerden 20 TL ücret alınması nasıl bir anlayış. Doğrusu buna şaşırmıyorum Osman Gökçek boşuna demiyor CHP belediyeciliği sosyal medya belediyeciliğinden öteye geçmiyor diye" ifadelerini kullandı.

            Mücahit Sunduvaç isimli bir vatandaş ise, "Her şey ücretli olacak diye bir şey yok. Burasının halka açık olması lazım. Yıllarca hep bu şekilde çalıştı. Kim bilir kime verildi veya kim ya da kimler nemalanıyor buradan. Mansur Yavaş'ta bunu açıklayacak yürek var mı bilemem. Lakin kokusu çıkar yakında. Hoş ABB onca usulsüz ihaleyi ona buna peşkeş çekmesinden sonra bu da çıksa yüzleri zerre kızarmaz ya sabredip bekleyeceğiz 2024 az kaldı" şeklinde tepki gösterdi.

            Aydın Ersoy, "Parklar sosyal donatı sahası olup, kamuya açık ve ücretsiz olmak zorundadır. Bu paranın alınmasını ben şahsen doğru bulmuyorum. Alınmaması lazım. Şehir planlaması yapılırken oran dâhilinde planlanır. Tıpkı; hastane, sağlık ocağı, yol, okul sahaları gibi. Bunun suç olması gerekir" dedi.

            Hüseyin Çınar ise şunları söyledi: Geçen hafta yıllarca araç ile ücretsiz girdiğimiz Soğuksu Milli Parkına bir Kızılcahamamlı olarak 20 TL ödeyerek girdim. Önceki hizmetle şimdiki arasında bir fark göremedim. Değişen girişteki görevlinin para alması ve makbuz vermesiydi. Halkın nefes aldığı bir yer böyle olmamalı. Buradan herkesin yararlanması gerekiyor. Sonuçta bizim üzerimizde nakit olmayabilirdi. Çünkü burada öyle bir şeye ihtiyaç yok. Her şeyimizi dışarıdan alıp geliyoruz zaten. Giriş ücreti alındığı halde önceden akan su artık akmıyor. Eskiden çöpler temizlenirdi artık çöpler de temizlenmiyor. Paramızın karşılığını vermeyeceklerse almalarının ne önemi var.

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            Haberler Güncel Ücretsiz olan parkı ücretli yaptı! Mansur Yavaş'a Ankaralılardan tepki yağdı: 4 yıldır tek icraatı parkı ücretli yapmak...
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