Ücretsiz olan parkı ücretli yaptı! Mansur Yavaş'a Ankaralılardan tepki yağdı: 4 yıldır tek icraatı parkı ücretli yapmak...

CHP'li Ankara büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. Mansur Yavaş'ın Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'na girişi ücretli hale getirmesi Ankaralıların tepkisini çekti.
Kızılcahamam'ın en güzel yerlerinden olan, birçok insanın görmek için kilometrelerce yol geldiği Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Temmuz 2021 tarihinde ücretli hale getirildi. Kızılcahamam'a tek bir çivi dahi çakmayan Yavaş'ın Milli Parkı ücretli yapmasına ve bayramda bile ücret almasına tepki gecikmedi.
"TEK BİR İCRAATİ YOK"
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "2004 yılından beri burası Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz işletiliyordu. Burada yapılan her şey Melih Gökçek zamanında yapılan yatırımlar. 2019 yılında maalesef Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçince burasıda yılında ücretli hale getirildi. Buranın yıllık 2 milyondan fazla ziyaretçisi var.