Ücretsiz olan parkı ücretli yaptı! Mansur Yavaş'a Ankaralılardan tepki yağdı: 4 yıldır tek icraatı parkı ücretli yapmak...

Kızılcahamam'da tek bir icraatları yok. Tek icraatı milli parkın paralı olması. Biz ücretsiz olması için birçok kez başvuru yaptık ama kabul edilmedi. Kızılcahamam'ın ekonomisine de ciddi bir katkısı var. Paralı olmasına rağmen de tek bir çivi çakmadılar. 2004 yılında ne yapıldıysa hala onlar kullanılıyor.

Şu anda buranın ücretli olması Kızılcahamam ekonomisini de etkiledi. Bu heba olan 4 yıl Ankara'ya pahalıya patladı ancak inşallah önümüzdeki seçimlerde insanlar tekrar AK Belediyecilik ile buluşacaklar. Defalarca söyledik yine söylüyoruz en azından önümüzdeki bayramlarda parka giriş ücretsiz olsun" dedi.