Galata Kulesi'ne LGBT paçavrası asan sapkınlara karşı harekete geçildi! Gözaltına alındılar

Sabah sapkınların sözde 'onur haftasını' sahiplenerek, "Kapatabilirler, korkutabilirler ve bunun gibi bir sürü şey yapmaya çalışabilirler. Bizse mücadelemize her zaman devam ederiz. Mücadelemiz sadece şekil değiştirir" yağmuru da kapatsanız, güneşi de yasaklasanız onurlu mücadelemizden vazgeçmiyoruz! Onur ayımız ve onur haftamız kutlu olsun" dedi.

