Galata Kulesi'ne LGBT paçavrası asan sapkınlara karşı harekete geçildi! Gözaltına alındılar

GALATA KULESİNE LGBT PAÇAVRASI ASTILAR
Galata Kulesine tırmanan LGBT'li birkaç sapkın kuleye paçavra asarak sapkınlıklarını sürdürdü.
Görüntüler büyük tepki çekerken flaş bir gelişme yaşandı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Söz konusu sapkınlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dün akşam Galata Kulesinde gerçekleştirilen kaçak eyleme güvenlik görevlilerimiz tarafından anında müdahale edilmiş, şahıslar emniyete teslim edilmiş ve ilgililer halkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
CHP VE HDP BAŞI ÇEKİYOR
Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu sapkınlık projesine Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor. Son olarak CHP'li Zeydan Karalar'ın danışmanı İpek Sabah'ın LGBT yürüyüşünde görüntüleri ortaya çıktı.
CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR'IN DANIŞMANI SAPKINLARIN YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı İpek Sabah Berlin'deki LGBT gösterisine katıldı. İpek Sabah'IN LBGT'liler ile birlikte yürüyüp slogan atıp bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.