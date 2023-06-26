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    • 26.06.2023 17:07
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    Galata Kulesi'ne LGBT paçavrası asan sapkınlara karşı harekete geçildi! Gözaltına alındılar

    LGBT terörü sözde 'Onur Haftası' adı altında skandallara imza atmaya devam ediyor. Son olark dün İstanbul'da Galata Kulesi'ne LGBT paçavrası asıldı. Skandala imza atan sapkınlar gözaltına alındı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sapkınlara karşı suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

    takvim.com.tr
    Sapkınlar gözaltında!

    Kürsel sapkınlık projesi olan LGBT terörü sözde 'Onur Haftası' adı altında skandallara imza atmaya devam ediyor.

    Dün Taksim'de buluşan LGBT'li sapkınlar İstanbul Valiliği'nin yasağını delerek yürümeye kalktı. Emniyetin geçit vermediği sapkınlardan bazıları büyük bir skandala imza attı.

    GALATA KULESİNE LGBT PAÇAVRASI ASTILAR
    Galata Kulesine tırmanan LGBT'li birkaç sapkın kuleye paçavra asarak sapkınlıklarını sürdürdü.

    Görüntüler büyük tepki çekerken flaş bir gelişme yaşandı.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
    Söz konusu sapkınlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dün akşam Galata Kulesinde gerçekleştirilen kaçak eyleme güvenlik görevlilerimiz tarafından anında müdahale edilmiş, şahıslar emniyete teslim edilmiş ve ilgililer halkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

    CHP VE HDP BAŞI ÇEKİYOR
    Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu sapkınlık projesine Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor. Son olarak CHP'li Zeydan Karalar'ın danışmanı İpek Sabah'ın LGBT yürüyüşünde görüntüleri ortaya çıktı.

    CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR'IN DANIŞMANI SAPKINLARIN YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI
    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı İpek Sabah Berlin'deki LGBT gösterisine katıldı. İpek Sabah'IN LBGT'liler ile birlikte yürüyüp slogan atıp bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

        İpek Sabah'ın sosyal medya hesabından da sapkınların sözde 'Onur Haftasına' sahip çıkan mesajlar paylaştığı görüldü.

        SOSYAL MEDYADAN SAPLINLIĞI SAVUNDU
        Sabah öte yandan sosyal medyadan yaptığı başka bir paylaşımda da sapkınlığı savundu.


        Fotoğafta: İpek Sabah(Solda) ile Zeydan Karalar

        Sabah sapkınların sözde 'onur haftasını' sahiplenerek, "Kapatabilirler, korkutabilirler ve bunun gibi bir sürü şey yapmaya çalışabilirler. Bizse mücadelemize her zaman devam ederiz. Mücadelemiz sadece şekil değiştirir" yağmuru da kapatsanız, güneşi de yasaklasanız onurlu mücadelemizden vazgeçmiyoruz! Onur ayımız ve onur haftamız kutlu olsun" dedi.
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