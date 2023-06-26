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    Başkan Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan CEV Avrupa Altın Ligi'nde üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı tebrik etti. Erdoğan "Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Şampiyona tebrik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan CEV Avrupa Altın Ligi'nde üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı tebrik etti.

    Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

    "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, "Filenin Efeleri"ni yürekten tebrik ediyorum."

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek, şampiyon oldu.

    Türkiye, bu sonuçla organizasyondaki 3. şampiyonluğunu elde etti.

    Milli takım, final oynadığı için 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.

    FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

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