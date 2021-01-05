ÖĞRETMENLERE TAVSİYELER

Bu tür sapkınlara destek olmayan öğretmenlere ilişkin ise şu talimatlara yer veriliyor: "LGBTİ+ öğrencilerin hak gasplarına uğramamaları için görünürlüklerini artırın, kendilerini ifade edebilecekleri alanları açın ve bunu eğitim ortamının doğal akışında yapın. Mesela; içinde bulunduğunuz ortamda öğrencileriniz ya da meslektaşlarınız tarafından LGBTİ+ kimliklerle ilgili bir konu açıldığında ya da bir tartışma başlatıldığında cinsel kimlik çeşitliliğinin doğallığını ve LGBTİ+ insanlara saygı duyduğunuzu açıkça ifade edin. Okulda rehberlik odasına öğrencilerinizin görebileceği şekilde LGBTİ+ kimliklerle ilgili broşürler, kitapçıklar, kaynaklar koyun. Bu ve benzeri alanları açmak için okulda kaç tane heteroseksüel, LGBTİ, trans, interseks olduğunu bilmeniz gerekmez. Öğrencilerinizin/meslektaşlarınızın cinsiyet kimliklerini, cinsel yönelimlerini tespit etmeye çalışmayın. Güvenli alan oluşturun. Kişilerin cinsel kimlikleriyle ilgili bilgi sahibi olmadan da kapsayıcı ve kabullenici olabilirsiniz."