İsveç hükümeti tarafından kurulan, Afrika, Ortadoğu ve Asya'da ağırlıklı olarak faaliyet yürüten SIDA, eşcinsel sapkınlığın ilköğretim çağındaki çocuklara kadar inmesi için Türkiye'deki eşcinsel dernekleri fonlamaya devam ediyor. Yeniakit'in haberine göre KAOS GL adlı sapkın dernek, SIDA tarafından oluşturulan mali kaynakla 'LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?' adlı bir kılavuz hazırladı. Eğitimcilere gönderilen 92 sayfalık kılavuz, 10 bölümden oluşuyor. Kılavuzda eşcinsel bataklığa sürüklenen bir öğrencinin Türkçe öğretmeni tarafından nasıl desteklendiği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi adı altında bu sapkınlıkların nasıl raporlaştırıldığı ifşa ediliyor. Birçok eğitimciye mail ve posta yoluyla gönderilen kılavuzda "Kapsayıcı Eğitim, LGBTİ+ Çocuklar Ne Yaşar, LGBTİ+ Öğrencileri Kapsamak ve Desteklemek: Neler Yapabilirsiniz, Okul Çalışmaları: Neler Yapılabilir, Öğrenciniz Size Açıldığında ve Trans Öğrencileriniz İçin Neler Yapabilirsiniz" başlıklı bölümler bulunuyor.
BATAKLIĞA SÜRÜKLEYEN ÖĞRETMENE ÖVGÜ
Kılavuzda ismi verilmeyen erkek öğrencinin tırnaklarına oje sürdüğü, Türkçe öğretmeninin ise buna destek verip, öğrenciyi teşvik etmesinden övgüyle bahsediliyor. Sapkın çalışmada şu ifadeler kullanılıyor: "Trans erkek olarak açıldığımda 8. Sınıftaydım(…). İlk konuştuğum insan Türkçe öğretmenimdi, çünkü muhteşem bir insandı. Tavrı, konuşma şekli, ses tonu, tüm öğrencilerle ilişkisi sevgi doluydu. Bize çok güzel kitaplar önerirdi. Açıldığımda beni sakince dinledi, sonrasında da desteğini hep hissettim. O olmasaydı gerçekten çok zorlanırdım. (Trans erkek öğrenci) (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi, 2019)"
ÖĞRETMENLERE TAVSİYELER
Bu tür sapkınlara destek olmayan öğretmenlere ilişkin ise şu talimatlara yer veriliyor: "LGBTİ+ öğrencilerin hak gasplarına uğramamaları için görünürlüklerini artırın, kendilerini ifade edebilecekleri alanları açın ve bunu eğitim ortamının doğal akışında yapın. Mesela; içinde bulunduğunuz ortamda öğrencileriniz ya da meslektaşlarınız tarafından LGBTİ+ kimliklerle ilgili bir konu açıldığında ya da bir tartışma başlatıldığında cinsel kimlik çeşitliliğinin doğallığını ve LGBTİ+ insanlara saygı duyduğunuzu açıkça ifade edin. Okulda rehberlik odasına öğrencilerinizin görebileceği şekilde LGBTİ+ kimliklerle ilgili broşürler, kitapçıklar, kaynaklar koyun. Bu ve benzeri alanları açmak için okulda kaç tane heteroseksüel, LGBTİ, trans, interseks olduğunu bilmeniz gerekmez. Öğrencilerinizin/meslektaşlarınızın cinsiyet kimliklerini, cinsel yönelimlerini tespit etmeye çalışmayın. Güvenli alan oluşturun. Kişilerin cinsel kimlikleriyle ilgili bilgi sahibi olmadan da kapsayıcı ve kabullenici olabilirsiniz."
MAZLUMA YOK SAPKINA VAR
İsveç hükümeti tarafından kurulan ve bir devlet kurumu olan SIDA, mazlumlara tek kuruş yardım etmezken, dünyadaki eşcinsel sapkınlara milyonlar aktarıyor. Afrika, Asya, Latin Amerika ve Avrupa'da toplam 33 ülkede faaliyet gösteren SIDA, 2020'de Türkiye'de eşcinsel sapkınlara en çok bağış yapan kurum oldu. SIDA, 1 milyon 292 bin 820 lira ile başı çekerken, AB ülkeleri geçtiğimiz yıl LGBTİ'li sapkınlara 304 bin 933 TL'lik fon desteği sağladı. Association For Progressive Communicatioans isimli Batılı STK ise 71 bin 613 bin Türk Lirası hibe ile eşcinselleri en çok destekleyen üçüncü uluslararası organizasyon oldu.
DÜNYA EŞCİNSELLİĞE SAVAŞ AÇARKEN CHP LGBT SAVUNUCULUĞUNDA!
Son yıllarda tüm dünyanın sorunu haline gelen eşcinsel lobiler CHP sayesinde Türkiye'de de faaliyet göstermeye başladı. Dünyanın birçok ülkesinde eşcinselliğe karşı duruş varken, Türk değerlerine uymadığı halde CHP tarafından alenen LGBTİ savunuculuğu yapılıyor.
Türk aile yapısının bir numaralı düşmanı olan eşcinselliği legalize etmek isteyen CHP'li başkanlar, kamunun imkanlarını sapkınlar için harcıyor. Toplamda 33 CHP'li belediye sözde Onur Yürüyüşü adı altında sapkınlara desteğini deklare etmişti.
CHP'Lİ BELEDİYELER TAVİZ VERMEKTEN KAÇINMIYOR
Milletin temel değerlerine aykırı hareket etmeyi parti politikası haline getiren CHP'de yolsuzluk söylemleri ayyuka çıkarken, LGBT'lilere verilen tavizler gözlerden kaçmıyor. Soros destekli vakıflarca hazırlanan LGBT Dostu Belediyecilik Protokolü'nde, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in imzası bulunuyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı furyaya katılarak, Kent Konseyi'ne, LGBT'li Cem Öztürk'ün üye olarak seçilmesine göz yumdu.
EŞCİNSELLİK MEŞRU HALE GETİRİLİYOR
CHP'li Kadıköy Belediyesi de, LGBT Kent Konseyi Meclisi kurarak, sapkınları ilçenin yönetiminde söz sahibi etti. CHP'li Soyer, LGBT'lileri makamında ağırlayıp, resmi hesabından paylaşmakta hiçbir sakınca görmezken CHP'li Çankaya Belediyesi, belediyeye bağlı sağlık birimlerinde eşcinsellerin ücretsiz sağlık hizmeti almasını sağlayan düzenlemeyi hayata geçirdi. CHP'li Şişli Belediyesi de Kurtuluş Sağlık Merkezinde LGBT'lilere ücretsiz hizmet veriyor.
DESTEK VEREN CHP'Lİ BELEDİYELER
CHP'li belediyelerin LGBT'lilere yönelik sevgisinin iyice gün yüzüne çıkması ise sözde Onur Yürüyüşü haftasında oldu. Eşcinsellerin bu yürüyüşüne, CHP'li belediyelerden çığ gibi destek geldi. LGBT'lileri savunan CHP'li belediyeler ise şunlardı: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Şişli, Kadıköy, Maltepe, Fethiye, Hopa, Odunpazarı, Kemalpaşa, Germencik, Datça, Borçka, Beşiktaş, Çanakkale, Kuşadası, Edremit, Nilüfer, Fındıklı, Bandırma, Edirne, Kartal, Burhaniye, Bodrum, Didim, Ataşehir, Foça, Tarsus, Konak, Çiğli, Avcılar ve Çukurova.
DÜNYADA EŞCİNSELLİK KARŞITI AÇIKLAMALAR YAPANLAR HEDEF TAHTASI HALİNE GELDİ
Eşcinsel lobilerin her defasında özgürlük naraları atarken, eşcinselliğe karşı olan kişilerin düşünce özgürlüğünü hiçe saymaları dikkat çekti. Dünyaca ünlü isimlerin eşcinsellik karşıtı düşünceleri yüzünden söz konusu lobiler tarafından piyasadan silme operasyonları yapıldığı da biliniyor.
Bu isimlerden biri efsanevi tenisçi Avustralyalı Margaret Court. Court, trans sporcuların 'şeytanın güdümünde' olduğunu söylemiş, bu yüzden de eşcinsel lobiler tarafından adının Avustralya Açık'ın ana kortundan silinmesi çağrıları yapılmıştı.