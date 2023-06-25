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    • Haberler
    • 25.06.2023 12:19
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    • 25.06.2023 12:56
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    LGBT terörünün yeni hedefi: Pedofiliyi normalleştirmek! Sözde tıp öğrencisi Mirjam Heine'den TEDx konuşmasında rezalet sözler

    Aileyi ve çocukları hedef alan küresel LGBT terörü, kendine yeni propaganda alanları açarak zihinleri kirletmeye devam ediyor. Terör odakları, Çocukların LGBT olabileceği yalanıyla, küresel çapta kirli bir kampanya yürütüyor. Bununla yetinmeyen LGBT destekçilerinin bir sonraki hedefi "çocuk istismarcılığını normal olarak göstermek". Bir TEDx konuşmacısının sosyal medyada yayınlanan videosu anne ve babalar başta olmak üzere tüm izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Almanya’nın Würtzberg Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuşan tıp öğrencisi Mirjam Heine, "Pedofillere saygı gösterin. Pedofilliğin cinsel tercih olduğunu kabul etmeliyiz." sözleriyle akıl almaz bir rezalete imza attı.

    takvim.com.tr
    LGBT terörünün yeni hedefi: Pedofiliyi normalleştirmek!

    LGBT terörü küresel düzeyde saldırılarında çocukları öncelikli hedefi haline getirdi. Çocukların LGBT olabileceği propagandasını yayan terör odakları, bir sonraki hedeflerini pedofiliyi normalleştirmek olarak benimsedi. Bu doğrultuda harekete eden LGBT lobisinin, iğrenç zihniyeti bir TEDx konuşmasında ifşa oldu.

    SKANDAL VİDEO YAYINDAN KALDIRILDI
    Dünya genelinde motivasyon konuşmalarının yapılmasıyla ünlenen TEDx, çıkardığı konuşmacılar ile de dikkatleri üzerine çekiyordu. Son olarak Almanya'nın Würtzberg Üniversitesi'nde konferans düzenleyen TEDx, bu defa küresel çapta tepki ile karşı karşıya geldi.

    Sahneye çıkardığı tıp öğrencisi Mirjam Heine'nin pedofiliyi normalleştirme adına yaptığı skandal konuşmanın Youtube'da yayınlanması üzerine gelen tepkiler TEDx'in söz konusu skandal videoyu yayından kaldırmasına neden oldu.

    SAPIKLIĞI CİNSEL TERCİH OLARAK ANLATTI
    Mirjam Heine, pedofilinin cinsel bir tercih olduğu söyledi.

    Heine, "Pedofilleri dışlayarak, onları suçlayarak bir yere varamayız. Pedofili de eşcinsellik gibi doğal bir cinsel yönelimdir. Onları izole etmek çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını daha da artırır. Bana göre Pedofili bir kişinin yaptığı değil yapmak istediği bir şeydir. Cinsel tercih ve yönelimlerini özgürce yaşamalılar. Tabi ki bu tercihlerini cinsel bir suça bulaşmadan yapmalılar. Pedofillerin sosyal izolasyona tabi tutulmasını, toplumdan dışlanmasını doğru bulmuyorum. Böyle yaparak aslında çocukların cinsel istismarı vakalarını artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        TEDX AÇIKLAMA YAPTI
        TEDX yönetimi, gelen yoğun tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.

        TEDX, "Konuşmacımız kendi güvenliği için Youtube'da yayınlanan konferans görüntülerinin kaldırılmasını talep etti. Politikamız gereği buna saygı duyduk ve kaldırılmasını onayladık. Ayrıca belirtmek isteriz ki; TEDx olarak Pedofiliyi desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        LGBT terörünün yeni hedefi: Pedofiliyi normalleştirmek!
        Haberler Haberler LGBT terörünün yeni hedefi: Pedofiliyi normalleştirmek! Sözde tıp öğrencisi Mirjam Heine'den TEDx konuşmasında rezalet sözler
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