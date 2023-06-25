LGBT terörünün yeni hedefi: Pedofiliyi normalleştirmek! Sözde tıp öğrencisi Mirjam Heine'den TEDx konuşmasında rezalet sözler

LGBT terörü küresel düzeyde saldırılarında çocukları öncelikli hedefi haline getirdi. Çocukların LGBT olabileceği propagandasını yayan terör odakları, bir sonraki hedeflerini pedofiliyi normalleştirmek olarak benimsedi. Bu doğrultuda harekete eden LGBT lobisinin, iğrenç zihniyeti bir TEDx konuşmasında ifşa oldu.

SKANDAL VİDEO YAYINDAN KALDIRILDI

Dünya genelinde motivasyon konuşmalarının yapılmasıyla ünlenen TEDx, çıkardığı konuşmacılar ile de dikkatleri üzerine çekiyordu. Son olarak Almanya'nın Würtzberg Üniversitesi'nde konferans düzenleyen TEDx, bu defa küresel çapta tepki ile karşı karşıya geldi.