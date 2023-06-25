2.4 milyon hacı adayını Arafat'a çıkma heyecanı sardı!

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesi için gelen hacı adaylarını Arafat'a çıkma heyecanı sardı. Hacı adayları bugün (Pazartesi günü) ikindi namazının ardından Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Arafat'ta hacı adaylarına klimalı çadır ve 3 öğünlük kumanya vereceği, sağlık hizmetleri (doktor ve hemşire) sunacağı öğrenildi.
VAKFE DUASINI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ YAPACAK
Arife günü öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe Duasını yapacak. Hacı adayları, akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılarak Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapıp Müzdelife vakfesini tamamlayacaklar.
(Kenan Kıran)
Hacı adayları, Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayarak Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" 7 taş atacak.