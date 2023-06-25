Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AKPM'ye tepki: Darbecilerle mücadeleyi hedef gösteren raporun onaylanmasını kınıyoruz

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM'de onaylanmasını kınıyoruz. İnsan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmaları utanç vericidir.
HEPSİNİ REDDEDİYORUZ
FETÖ tezlerini sıralayan bu raporda Türkiye'ye yönelik ifade edilen suçlamaların hepsini reddediyoruz. Raporda bahsedilen şekilde ortada "Gülen hareketi" diye sosyal bir yapı yoktur; bilakis eli kanlı bu yapının adı Fetullahçı Terör Örgütü'dür.
Fetullahçı Terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Cumhurbaşkanımızı, Meclisimizi, seçilmiş hükümeti ve demokrasimizi hedef alan, karanlık ve aşağılık ilişkileriyle bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü 15 Temmuz gecesi onlarca vatandaşımızı katletmiştir.
MİLLİ DİRENİŞ BAŞLATILMIŞTIR
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o gece bu örgüte karşı milli direniş başlamıştır. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan kararlılığı, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve milli direnişe destek olan milletimizin her bir ferdi sayesinde bu terör örgütü o gece mağlup edilmiştir.
Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM'nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır.