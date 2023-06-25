Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AKPM'ye tepki: Darbecilerle mücadeleyi hedef gösteren raporun onaylanmasını kınıyoruz





MİLLİ DİRENİŞ BAŞLATILMIŞTIR

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o gece bu örgüte karşı milli direniş başlamıştır. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan kararlılığı, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve milli direnişe destek olan milletimizin her bir ferdi sayesinde bu terör örgütü o gece mağlup edilmiştir.



Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM'nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır.