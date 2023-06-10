Merdan Yanardağ'ın başörtüsü rahatsızlığı bitmedi! Skandal sözler: Kaosa kargaşaya felakete sürüklüyorsunuz bu ülkeyi

Çarşaf ve peçe örneklerini vererek skandal ifadeler kullanan Yanardağ başörtülü kadınların kamu kurum ve kuruluşlarından çalışmaması gerektiğini savundu.

Yeni Anayasa sürecini "Çarşaf ve peçeli devlet memurluğuna giden kapı" olarak tanımlayan Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı;

"İnsanlar peçe takma isteyebilirler ya da çarşaf giymek isteyebilirler özel hayaltarında ama bir devlet tüm yurttaşlarına bir kamu hizmete veriyor ve biz onu görmek durumundayız. Bana hizmeti sunan kim ben kimle muhatabım nasıl kimlik tespiti yapacaksınız. Ya bu işte biz Afganistanlaşma sürecine giriliyor derken bunu anlatmaya çalıştık.

DEVLETİN BİR KURALLARI OLUR HERKES İSTEDİĞİNİ GİYEMEZ

Diyecekler ki isteyen öyle giyinir isteyen böyle giyinir. Başı açık memur da olur böyle memur da olur. Ya bir devletin kuralları olur. Bir giyim kıyafet yönetmeliği olur. Siz bir özel harekât birliğini yüz metre koşucusu kıyafetiyle görev alamazsınız veya sırt çantalarıyla vs insanları maraton koşturamazsınız. Kuralları vardır bunun. Bir kulübün kuralları forması vardır.