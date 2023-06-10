Merdan Yanardağ'ın başörtüsü rahatsızlığı bitmedi! Skandal sözler: Kaosa kargaşaya felakete sürüklüyorsunuz bu ülkeyi

Her fırsatta dini değerleri aşağılayan ve nefret kusan Merdan Yanardağ yine bildiğiniz gibi...
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yine CHP yandaşı Emre Kongar ile yaptığı programda Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği süreciyle ilgili skandal ifadeler kullandı.
MERDAN YANARDAĞ ALGI GİRİŞİMİYLE NEFRET KUSTU
Yanardağ ve Kongar'ın programında "Gerici Anayasa Girişimi" KJ'si yer alırken Yanardağ, Türkiye'nin Afganistanlaşma sürecine gireceği algısını yaptı.
Çarşaf ve peçe örneklerini vererek skandal ifadeler kullanan Yanardağ başörtülü kadınların kamu kurum ve kuruluşlarından çalışmaması gerektiğini savundu.
Yeni Anayasa sürecini "Çarşaf ve peçeli devlet memurluğuna giden kapı" olarak tanımlayan Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı;
"İnsanlar peçe takma isteyebilirler ya da çarşaf giymek isteyebilirler özel hayaltarında ama bir devlet tüm yurttaşlarına bir kamu hizmete veriyor ve biz onu görmek durumundayız. Bana hizmeti sunan kim ben kimle muhatabım nasıl kimlik tespiti yapacaksınız. Ya bu işte biz Afganistanlaşma sürecine giriliyor derken bunu anlatmaya çalıştık.
DEVLETİN BİR KURALLARI OLUR HERKES İSTEDİĞİNİ GİYEMEZ
Diyecekler ki isteyen öyle giyinir isteyen böyle giyinir. Başı açık memur da olur böyle memur da olur. Ya bir devletin kuralları olur. Bir giyim kıyafet yönetmeliği olur. Siz bir özel harekât birliğini yüz metre koşucusu kıyafetiyle görev alamazsınız veya sırt çantalarıyla vs insanları maraton koşturamazsınız. Kuralları vardır bunun. Bir kulübün kuralları forması vardır.
BAŞÖRTÜSÜNÜ HEDEF ALDI: KAOSA KARGAŞAYA FELAKETE SÜRÜKLÜYORSUNUZ
Bir kamu kuruluşunun bir kıyafet yönetmeliği vardır. O zaman herkes istediği gibi giyinecek. Diğeri de diyecek ki ben bir tane kırmızı bant çekeceğim başıma benim inancımın gereği bu… Nasıl belirleyeceksiniz bunu. Bir kaosa kargaşaya felakete sürüklüyorsunuz bu ülkeyi farkında değilsiniz.
"BİR DİNİN MEZHEBİN YORUMUN..."
İnsanların inanç ve ibadet özgürlüğünün sağlanması ve garanti edilmesi özel alana bırakılarak bunun gerçekleştirilmesi başka bir şey bir kamu hizmetinin dini bir anlayışla, dinin bir mezhebinin onun bir yorumunun onun bir meşrebinin bir topluma dayatılması başka bir şey."