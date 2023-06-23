Son dakika: Meral Akşener'den paça kurtarma operasyonu! İYİ Parti kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi harcayacak

FATURA ÖDEMEK İSTEMİYOR

Meral Akşener ise yaşanan seçim yenilgisindeki faturasını ödemek istemiyor. Ama İYİ Parti seçmeni Kandil'in, HDP'nin olduğu ittifakta neden yer aldık, kumar masası diye kalkıp tekrar neden oturduk, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu neden destekledik diye soruyor. Akşener'in bu sorulara vereceği tatmin edici bir cevabı yok.

CHP İLE YOLLARI AYIRIYOR

O nedenle Akşener'in kurultay konuşmasında, "Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı. Seçimle birlikte Millet İttifakı bitmiştir. Millet İttifakı'nda yer aldığımız süre zarfında yaptığımız itirazlar dikkate alınmadığı için, 6'lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirleme masasına dönüştüğü için kazanabileceğimiz seçimi kaybetmemize neden olmuştur. O nedenle parti olarak yolumuza tek başımıza devam edeceğiz. CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak" demesi bekleniyor.