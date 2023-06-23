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    • 23.06.2023 10:43
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    Son dakika: Meral Akşener'den paça kurtarma operasyonu! İYİ Parti kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi harcayacak

    Son dakika haberleri... 14 ve 28 Mayıs hezimetlerini yaşayan 7'li koalisyonun büyük ortakları parti içerisindeki koltuklarını koruma derdine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e karşı savaş verirken, İYİ Parti kanadında ise neredeyse tüm parti kurucuları istifa sürecinde Meral Akşener'i sorumlu tuttu. Seçimlerden bu yana tam 25 gündür sessizliğini koruyan Meral Akşener, yarın partisinin kurultayında koltuğunu koruma çabasına girecek. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Akşener, kendi paçasını kurtarmak için seçim yenilgisinin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kesecek.

    takvim.com.tr
    Akşener’den paça kurtarma operasyonu!

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen ama kaosun hiç eksik olmadığı 7'li koalisyon 14 ve 28 Mayıs'ta aldığı hezimetle dağılmanın eşiğine geldi.

    Büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları çok farklı boyutlara ulaşmışken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 25 gündür sessiz olması dikkatlerden kaçmadı.

    Meral Akşener'e masaya tekrar oturduğu için parti içinde büyük bir tepki var. 28 Mayıs sonrası İYİ Parti'de özellikle parti kurucularının zehir zemberek açıklamalarla istifa ettiğine şahit olmuştuk. İYİ Parti, şimdi ise çok daha konuşulacak bir sürece giriyor: Kurultay…

        Yarın yapılacak kurultayda İYİ Parti'nin bundan sonraki yol haritasının açıklanması beklenirken öte yandan Meral Akşener'in seçim hezimetinin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kesmesi bekleniyor.

        CHP İLE YOL YÜRÜMEK İSTEYEN BENİM YANIMDA OLMAYACAK
        Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti içindeki 'masaya neden oturduk' sorusuna Meral Akşener'in tatmin edici bir cevap veremediği söyleyerek, kurultay konuşmasında "Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı. Seçimle birlikte Millet İttifakı bitmiştir. CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak" diyeceğini iddia etti.

        İşte Selvi'nin o yazısından ilgili bölüm:

        Hafta sonu İYİ Parti'nin kurultayı var.

        Meral Akşener'in seçilmesinde sorun yok. Akşener rakipsiz. Ancak nasıl bir liste çıkaracağı ve ne tür mesajlar vereceği önemli. Meral Akşener'in konuşması ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bu kadar dikkatle takip edilecek. Çünkü Kılıçdaroğlu, Akşener'in Millet İttifakı bitmiştir, CHP ile işbirliği yapmayacağım demesinden korkuyor. Ama o yönde bir mesaj aldığı için Ümit Özdağ ile konuşuyor. 6'lı değil 16'lı masa kuracağım diyor. Tüm bunlar Meral Akşener'e yönelik mesajlar. Sana mecbur değilim, alternatifin var diyor.

        FATURA ÖDEMEK İSTEMİYOR
        Meral Akşener ise yaşanan seçim yenilgisindeki faturasını ödemek istemiyor. Ama İYİ Parti seçmeni Kandil'in, HDP'nin olduğu ittifakta neden yer aldık, kumar masası diye kalkıp tekrar neden oturduk, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu neden destekledik diye soruyor. Akşener'in bu sorulara vereceği tatmin edici bir cevabı yok.

        CHP İLE YOLLARI AYIRIYOR
        O nedenle Akşener'in kurultay konuşmasında, "Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı. Seçimle birlikte Millet İttifakı bitmiştir. Millet İttifakı'nda yer aldığımız süre zarfında yaptığımız itirazlar dikkate alınmadığı için, 6'lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirleme masasına dönüştüğü için kazanabileceğimiz seçimi kaybetmemize neden olmuştur. O nedenle parti olarak yolumuza tek başımıza devam edeceğiz. CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak" demesi bekleniyor.

            İYİ PARTİ'NİN 'CHP'SİZ YEREL SEÇİM' PLANI SONRASI KILIÇDAROĞLU POZİSYON ALDI
            Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifakın bittiğini kanıtlar nitelikte bir açıklama geldi.

            İYİ Parti kanadından gelen 'ittifak sonlandı', 'yerel seçimlere ayrı gireceğiz' mesajları üzerine günün koşullarına göre değerlendirme yapacaklarını vurgulayan Bay Bay Kemal, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar" şeklinde konuştu.

            İYİ PARTİ'YE BİR REST DAHA: "6 DEĞİL, 16 DEĞİL, 26'LI MASA KURARIM"
            Kılıçdaroğlu, "6 değil, 16 değil 26'lı masa kurarım gerekirse. Ne var bunda?" diyerek İYİ Parti ve diğer oluşumlardan şahsına yönelik gelen tepkilere rest çekti.

            EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇIKIŞINDA AKŞENER PARMAĞI
            Tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkışa dikkat çekmekte fayda var.

            İmamoğlu'nun değişim söylemlerini destekleyen Akşener, "Kılıçdaroğlu'suz CHP" planları yaptığı, kurmaylarının da bu doğrultuda hareket ettiği kulislerde konuşulanlar arasında.

            Genel Başkanlığa oturamaması durumunda partide tamamen saf dışı kalacak İmamoğlu'nun ise yeni parti hazırlıkları kapsamında çalışmalara başlaması güçlü ihtimal. Geride bıraktığımız gün kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız'ın kurulacak yeni partide görev alması bekleniyor.

            Gazeteci Abdulkadir Selvi geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kongrede hesap vermek yerine Altılı Masa'yı bombalaması beklendiğini, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek İmamoğlu'nun değişim çağrılarını destekleyeceğini iddia etmişti.

            Taylan Yıldız'ın istifasının ve yeni parti hazırlıklarının arkasında Akşener'in yönlendirmesinin olabileceği kulislerde konuşulan bir başka detay...
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            Haberler Güncel Son dakika: Meral Akşener'den paça kurtarma operasyonu! İYİ Parti kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi harcayacak
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