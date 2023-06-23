Son dakika: Meral Akşener'den paça kurtarma operasyonu! İYİ Parti kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi harcayacak

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen ama kaosun hiç eksik olmadığı 7'li koalisyon 14 ve 28 Mayıs'ta aldığı hezimetle dağılmanın eşiğine geldi.
Büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları çok farklı boyutlara ulaşmışken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 25 gündür sessiz olması dikkatlerden kaçmadı.
Meral Akşener'e masaya tekrar oturduğu için parti içinde büyük bir tepki var. 28 Mayıs sonrası İYİ Parti'de özellikle parti kurucularının zehir zemberek açıklamalarla istifa ettiğine şahit olmuştuk. İYİ Parti, şimdi ise çok daha konuşulacak bir sürece giriyor: Kurultay…