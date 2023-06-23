Kılıçdaroğlu'nun "İttifak yokmuş gibi hareket edin" talimatı sonrası İYİ Parti'den hamle

Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti.

Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, defaatle 'değişim' çağrısı yapıp "Gerekirse genel başkan gitmeli" diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi.



Bay Bay Kemal ise "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek İmamoğlu'nun görevine devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında da ipler kopma noktasına geldi.



BAY BAY KEMAL'DEN 'İYİ' REST: "İTTİFAK YOKMUŞ GİBİ ÇALIŞIN"

Meral Akşener'in 'İmamoğlu' , İYİ Parti'nin de 'CHP'siz yerel seçim' planı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon aldı. Daha evvelden söylediği 16'lı masa çıkışına İYİ Parti kadrolarından gelen tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu, "6 değil, 16 değil 26'lı masa kurarım gerekirse. Ne var bunda?" diyerek rest çekti.



"Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar" diyen Bay Bay Kemal, ittifakın dağıldığını resmen ilan etti.