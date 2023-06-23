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    • 23.06.2023 20:42
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    AFAD duyurdu: Malatya'da peş peşe deprem

    Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da peş peşe deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından yapılan bilgiye göre, Doğanşehir ilçesinde peş peşe 3,8 deprem meydana geldi.

    Malatya’da peş peşe deprem!

    Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da peş peşe deprem meydana geldi.

    PEŞ PEŞE 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
    AFAD, Doğanşehir ilçesinde peş peşe 3,8 deprem meydana geldiğini duyurdu. Büyüklük:3.8 (Mw) Yer: Doğanşehir (Malatya) Tarih:2023-06-23 Saat:20:05:24 TSİ Enlem:38.05 N Boylam:37.694 E Derinlik:7 km

    2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ ŞÖYLE....
    2023.06.23 20:14:45 38.0683 37.6423 5.0 -.- 3.7 3.7 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
    2023.06.23 20:05:23 38.0770 37.6508 5.0 -.- 3.5 3.4 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
    2023.06.23 19:59:26 39.9450 39.4617 9.2 -.- 2.3 -.- ORENBEL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
    2023.06.23 19:54:41 37.7580 36.3070 8.2 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.06.23 19:47:51 37.7642 29.3040 12.6 -.- 1.7 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
    2023.06.23 19:46:23 38.1773 37.0435 4.8 -.- 2.5 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.06.23 19:40:07 36.1087 36.1433 5.0 -.- 1.6 -.- BOZLU-(HATAY) İlksel
    2023.06.23 19:22:22 38.2575 37.9532 15.0 -.- 1.9 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
    2023.06.23 19:21:24 40.9057 31.0623 24.3 -.- 1.5 -.- CILIMLI (DUZCE) İlksel

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    Türk Telekom
    Haberler Güncel AFAD duyurdu: Malatya'da peş peşe deprem
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