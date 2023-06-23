AFAD duyurdu: Malatya'da peş peşe deprem

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da peş peşe deprem meydana geldi.
PEŞ PEŞE 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD, Doğanşehir ilçesinde peş peşe 3,8 deprem meydana geldiğini duyurdu. Büyüklük:3.8 (Mw) Yer: Doğanşehir (Malatya) Tarih:2023-06-23 Saat:20:05:24 TSİ Enlem:38.05 N Boylam:37.694 E Derinlik:7 km
2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ ŞÖYLE....
2023.06.23 20:14:45 38.0683 37.6423 5.0 -.- 3.7 3.7 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.23 20:05:23 38.0770 37.6508 5.0 -.- 3.5 3.4 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.23 19:59:26 39.9450 39.4617 9.2 -.- 2.3 -.- ORENBEL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.06.23 19:54:41 37.7580 36.3070 8.2 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.23 19:47:51 37.7642 29.3040 12.6 -.- 1.7 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.06.23 19:46:23 38.1773 37.0435 4.8 -.- 2.5 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.23 19:40:07 36.1087 36.1433 5.0 -.- 1.6 -.- BOZLU-(HATAY) İlksel
2023.06.23 19:22:22 38.2575 37.9532 15.0 -.- 1.9 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.23 19:21:24 40.9057 31.0623 24.3 -.- 1.5 -.- CILIMLI (DUZCE) İlksel