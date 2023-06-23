İYİ Parti'den CHP'ye "Size ihtiyacımız yok" resti! Akşener'in A Takımı pozisyon aldı: "Yerel seçimde maksimum oy maksimum belediye" sözleri

Bay Bay Kemal ise "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek İmamoğlu'nun görevine devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında da ipler kopma noktasına geldi.



BAY BAY KEMAL'DEN 'İYİ' REST: "İTTİFAK YOKMUŞ GİBİ ÇALIŞIN"

Meral Akşener'in 'İmamoğlu' , İYİ Parti'nin de 'CHP'siz yerel seçim' planı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon aldı. Daha evvelden söylediği 16'lı masa çıkışına İYİ Parti kadrolarından gelen tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu, "6 değil, 16 değil 26'lı masa kurarım gerekirse. Ne var bunda?" diyerek rest çekti.



"Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar" diyen Bay Bay Kemal, ittifakın dağıldığını resmen ilan etti.