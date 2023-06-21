Asrın felaketinde göçük altından kalan mucize çocuk Zeynep'ten güzel haberler! Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi: "Artık yürüyebiliyor konuşabiliyor..."

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle adeta sarsılmıştı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde büyük hasar meydana gelirken binlerce kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti.
MUCİZE ÇOCUK ZEYNEP'TEN GÜZEL HABERLER I VİDEO İZLE
UÇAK AMBULANSLA ANKARA CEBECİ HASTANESİNE GETİRİLMİŞTİ
6 Şubat depreminde Şanlıurfa'da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep acil ameliyatları ve yoğun bakım işlemleri için Uçak Ambulansla Ankara Cebeci Hastanesine getirilmişti.
Küçük Zeynep'in Tedavisi Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeynep'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.