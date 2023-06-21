Asrın felaketinde göçük altından kalan mucize çocuk Zeynep'ten güzel haberler! Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi: "Artık yürüyebiliyor konuşabiliyor..."

Ciddi ilerleme gösteren Zeynep, kol kola da olsa yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladı. Hastamızla yakından ilgilenen ekibe teşekkür ediyor, Zeynep'e tekrar geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İLERLEME KAYDETTİ"

Zeynep'in dedesi Mehmet Yılmaz Küçükler de yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Depremde oğlunu ve gelinini kaybettiğini, iki torununun ise göçük altından çıkarıldığını belirten Küçükler, "Torunumun tedavisi sürüyor. Aynı zamanda ben de tedavi görüyorum. Allah razı olsun, bizimle çok ilgileniyorlar, burada çok rahatız, iyiyiz. Ankara'dan sevk edildiğinde Zeynep konuşamıyordu, ağrıları çoktu. Bu 2 ay zarfında çok ilerleme kaydetti." dedi.