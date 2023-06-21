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    Asrın felaketinde göçük altından kalan mucize çocuk Zeynep'ten güzel haberler! Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi: "Artık yürüyebiliyor konuşabiliyor..."

    Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle adeta sarsılmıştı. Asrın felaketinde binlerce kişi göçük altında kalarak yaralanmıştı. Şanlıurfa’da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep Küçükler, acil ameliyatları ve yoğun bakım işlemleri için Uçak Ambulansla Ankara Cebeci Hastanesine getirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeynep'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından güzel haberler verdi.. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Zeynep, kol kola da olsa yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladı. Hastamızla yakından ilgilenen ekibe teşekkür ediyor, Zeynep’e tekrar geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mucize çocuk Zeynep’ten güzel haberler!

    Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle adeta sarsılmıştı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde büyük hasar meydana gelirken binlerce kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti.

    MUCİZE ÇOCUK ZEYNEP'TEN GÜZEL HABERLER I VİDEO İZLE

    UÇAK AMBULANSLA ANKARA CEBECİ HASTANESİNE GETİRİLMİŞTİ
    6 Şubat depreminde Şanlıurfa'da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep acil ameliyatları ve yoğun bakım işlemleri için Uçak Ambulansla Ankara Cebeci Hastanesine getirilmişti.

    Küçük Zeynep'in Tedavisi Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeynep'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        "ZEYNEP KOL KOLA DA OLSA YÜRÜYEBİLMEYE VE KONUŞABİLMEYE BAŞLADI"
        Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "6 Şubat depreminde Şanlıurfa'da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep acil ameliyatları ve yoğun bakım işlemleri için Uçak Ambulansla Ankara Cebeci Hastanesine getirilmişti. Tedavisi Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde devam ediyor.

        Ciddi ilerleme gösteren Zeynep, kol kola da olsa yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladı. Hastamızla yakından ilgilenen ekibe teşekkür ediyor, Zeynep'e tekrar geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ÇOK İLERLEME KAYDETTİ"
        Zeynep'in dedesi Mehmet Yılmaz Küçükler de yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Depremde oğlunu ve gelinini kaybettiğini, iki torununun ise göçük altından çıkarıldığını belirten Küçükler, "Torunumun tedavisi sürüyor. Aynı zamanda ben de tedavi görüyorum. Allah razı olsun, bizimle çok ilgileniyorlar, burada çok rahatız, iyiyiz. Ankara'dan sevk edildiğinde Zeynep konuşamıyordu, ağrıları çoktu. Bu 2 ay zarfında çok ilerleme kaydetti." dedi.

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        Haberler Güncel Asrın felaketinde göçük altından kalan mucize çocuk Zeynep'ten güzel haberler! Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi: "Artık yürüyebiliyor konuşabiliyor..."
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