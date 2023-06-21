Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı!

Makam odasında dün rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Kılıç'ın Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan cenazesi, belediye bahçesine getirildi. Kılıç için burada helallik alındı, dua edildi.
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, Kılıç ile 3 yılı aşkın mesai arkadaşlığının bulunduğunu, kendisini tanımaktan onur ve şeref duyduğunu dile getirdi.
Kılıç'ın, makamdan şeref alan değil; oturduğu koltuğa, bulunduğu konuma ve yaptığı görevlere şeref veren birisi olduğunu anlatan Kaldırım, "Fakir, fukara dostuydu. Çok güzel hizmetlere imza attı. Çok gönüllere dokundu, çok hayır dua aldı. Allah kendisinden ebediyen razı olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Kılıç'ın çok uzun süre Sakarya'ya hizmet ettiğini, en zor şartlarda bile ilkelerinden taviz vermeyen, her işini dürüstlükle yapan, dava şuuru içinde hareket eden biri olduğunu vurgulayarak, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır diledi.