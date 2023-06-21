Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı!

Konuşma yaptığı esnada göz yaşlarını tutamayan AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de Kılıç'ın il başkanlığı döneminde yardımcısı olduğunu ve kendilerine başkanlık değil ağabeylik yaptığını anlattı.

Kendisine "Yunus'um" diye hitap ettiğini aktaran Tever, şöyle konuştu:

"Fevzi Başkanım belediye başkanı makamında oturduğunda bana 'Yunus'um bu makam o kadar ağır ki Rabbim inşallah bu makamın altında bizi ezdirmez.' derdi. Ama biz eminiz ki nerede fakir, fukara, garip varsa onun yanında oldu. Bu makamı her zaman onlara kullandı. Fevzi başkanımız makamını hakkıyla yönetti ve o yükü hakkıyla taşıdı. İnanıyorum ki Rabbimin huzurunda da bu makamın karşılığını verecektir. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin ve mekanını cennet eylesin. Cennetinde de bizleri buluştursun inşallah."