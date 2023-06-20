Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı adamı Eren Erdem'den Ekrem İmamoğlu'na 'değişim' ayarı: Aşağıdan yukarıya başlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından parti tabanı yüksek sesle 'istifa' çağrılarında bulundu. Bu çağrıların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkıp bu değişime öncülük edebileceğini ifade etti.
Sık sık bu değişim talebini dile getiren İmamoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den üstü kapalı bir tepki geldi.
'DEĞİŞİM DİKTE EDEMEZSİNİZ'
Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Erdem, siyasi partilerde değişimin aşağıdan yukarıya doğru başlaması gerektiğini belirterek, "Yani değişim toplamda tabanın öncülüğünde ve liderliğinde gerçekleşir. Dolayısıyla siz yukarıdan aşağıya doğru 'Ben değişimi şöyle yapacağım' deyip bir değişim dikte edemezsiniz." dedi.
'CHP GELENEKLERİ BU KONUDA TECRÜBEYE SAHİP'
CHP gelenekleri bu konuda ciddi tecrübeye sahip olduğunu söyleyen Erdem, "Tüm il ve ilçe başkanlıklarına 'Danışma kurullarını toplayın ve bu partide eksik gördüğünüz bütün düşüncelerinizi burada tartışın ve raporlar halinde genel merkeze aktarın' dersiniz." ifadelerini kullandı.