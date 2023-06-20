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    • 20.06.2023 22:33
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı adamı Eren Erdem'den Ekrem İmamoğlu'na 'değişim' ayarı: Aşağıdan yukarıya başlar

    Seçimlerin ardından sandığa gömülen CHP’deki koltuk kavgası her geçen gün daha da şiddetli hale geliyor. Daha önce adaylık için kapışan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında ise Genel Başkanlık koltuğu için birbirini yemeye devam ediyor. Yaşanan bu kaosun gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı adamı Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu'na 'değişim' ayarı verdi. Erdem, "Yani değişim toplamda tabanın öncülüğünde ve liderliğinde gerçekleşir. Dolayısıyla siz yukarıdan aşağıya doğru 'Ben değişimi şöyle yapacağım' deyip bir değişim dikte edemezsiniz." dedi.

    Ekrem İmamoğlu’na değişim ayarı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından parti tabanı yüksek sesle 'istifa' çağrılarında bulundu. Bu çağrıların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkıp bu değişime öncülük edebileceğini ifade etti.

    Sık sık bu değişim talebini dile getiren İmamoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den üstü kapalı bir tepki geldi.



    'DEĞİŞİM DİKTE EDEMEZSİNİZ'
    Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Erdem, siyasi partilerde değişimin aşağıdan yukarıya doğru başlaması gerektiğini belirterek, "Yani değişim toplamda tabanın öncülüğünde ve liderliğinde gerçekleşir. Dolayısıyla siz yukarıdan aşağıya doğru 'Ben değişimi şöyle yapacağım' deyip bir değişim dikte edemezsiniz." dedi.



    'CHP GELENEKLERİ BU KONUDA TECRÜBEYE SAHİP'
    CHP gelenekleri bu konuda ciddi tecrübeye sahip olduğunu söyleyen Erdem, "Tüm il ve ilçe başkanlıklarına 'Danışma kurullarını toplayın ve bu partide eksik gördüğünüz bütün düşüncelerinizi burada tartışın ve raporlar halinde genel merkeze aktarın' dersiniz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı adamı Eren Erdem'den Ekrem İmamoğlu'na 'değişim' ayarı: Aşağıdan yukarıya başlar
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