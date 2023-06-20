Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı adamı Eren Erdem'den Ekrem İmamoğlu'na 'değişim' ayarı: Aşağıdan yukarıya başlar





'CHP GELENEKLERİ BU KONUDA TECRÜBEYE SAHİP'

CHP gelenekleri bu konuda ciddi tecrübeye sahip olduğunu söyleyen Erdem, "Tüm il ve ilçe başkanlıklarına 'Danışma kurullarını toplayın ve bu partide eksik gördüğünüz bütün düşüncelerinizi burada tartışın ve raporlar halinde genel merkeze aktarın' dersiniz." ifadelerini kullandı.

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