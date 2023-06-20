Ekrem İmamoğlu'nun sıfır belediyeciliği tekrar gündem de! Hafriyat doldurulan yer için utanmadan 2. kez tören düzenledi...

"YARIN GEL KEPÇEYLE AÇ ŞEKLİNDE DOLDURDUK"

İmamoğlu, "O şaftları açarsınız ve inşaata başlarsınız. Buralar, işin çalışması gereken şaftlar. Ve bu şaftların ömürleri, kalıcı değildir, geçicidir. Belli bir zamanı geçtikten sonra çevreyi tehdit ederler. Yıkılma tehdidi, vesaire gibi. O bakımdan biz, göreve geldiğimizde bu tehdidi gördük. Dedik ki, 'Burayı hemen hızlıca dolduralım.' Doldurduk, kapattık. Ama yarın gel kepçeyle gene aç şeklinde yani" dedi.