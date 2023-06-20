Ekrem İmamoğlu'nun sıfır belediyeciliği tekrar gündem de! Hafriyat doldurulan yer için utanmadan 2. kez tören düzenledi...

Hizmetten çok pr siyaseti yapan Ekrem İmamoğlu sadece vaatlere bulundu onları da yerine getiremedi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun hizmetten uzak algıya dayalı belediyecilik anlayışı bir kez daha gözler önüne serildi. İBB yönetimi, göreve geldiği 2019 yılında ilk iş olarak yapımı devam eden, ihale sürecinde olan ve ihalesi tamamlanmış inşaat aşamasındaki tüm projeleri iptal etti.
İptal edilen projelerin başında ise İstanbul'un su kaynaklarını korumak amacıyla yürütülen faaliyetlerin ardından metro inşaatları geldi.