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    • 19.06.2023 20:33
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    Devlet var devlet yar: Depremde hayvanları telef olan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığından destek!

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan üreticilere bedelsiz hayvan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bedelsiz hayvan dağıtımından tarımsal desteklemelere kadar her alanda üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremde hayvanları telef olan üreticilere destek!

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesi ilan edilen illerde hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı gerçekleştiriliyor.

    "DEPREMLERDE HAYVANLARI TELEF OLAN YETİŞTİRİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"
    Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvanları telef olan üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilerimizin yanındayız. Bedelsiz hayvan dağıtımından tarımsal desteklemelere kadar her alanda üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Devlet var devlet yar: Depremde hayvanları telef olan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığından destek!
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