Devlet var devlet yar: Depremde hayvanları telef olan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığından destek!

"DEPREMLERDE HAYVANLARI TELEF OLAN YETİŞTİRİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvanları telef olan üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilerimizin yanındayız. Bedelsiz hayvan dağıtımından tarımsal desteklemelere kadar her alanda üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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