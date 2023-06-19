HALK TV'de skandal! İbrahim Varlı halkın iradesini hiçe sayıp sokak çağrısında bulundu!

Seçim yenilgisinin ardından muhalefette yaşanan iç hesaplaşmalar sürüyor. Neden başarısız olunduğu konusu günlerdir ekranlarda tartışılırken, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de skandal bir yorum yapıldı.
Halk TV yorumcusu İbrahim Varlı, muhalefetin seçim yenilgisinden bahsettiği sırada sokak çağrısında bulundu.
'SEÇİM SANDIKTA KAZANILMAZ'
Milletin iradesine saygı duymayan Varlı, "Seçim sandıkta kazanılmaz. Bu yanılgıya düşüldü. 'Biz rejime karşıyız, yeniden parlamenter sistemi güçlendireceğiz oraya geçeceğiz. Sokağa çıkılmasın, sokağa inilmesin' denildi. Sokağı bitirdiniz." dedi.
'FARKLI YOLLAR DENENMELİ'
"'Sandıkta hesap soracağız' dediniz ve yenildiniz. Çünkü bu iş sandık meselesi değil. Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük." ifadelerini kullanan Varlı, "Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada. Çok bilinmeyenli bir denklemden bahsetmiyoruz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede." açıklamasında bulundu.
ÇİĞDEM TOKER'DEN SOKAK ÇAĞRISI
Seçim sonuçlarının açıklandığı gece de CHP yandaşı yazar Çiğdem Toker'den, ABD merkezli Fox TV'de sokak çağrısı gelmişti.
Toker şu ifadeleri kullanmıştı:
İşte bir demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden bir ön kabul yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Aslında şuan hukuk devleti standartlarını taşımıyor bu ülke ve yönetim.