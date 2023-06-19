HALK TV'de skandal! İbrahim Varlı halkın iradesini hiçe sayıp sokak çağrısında bulundu!

'FARKLI YOLLAR DENENMELİ'

"'Sandıkta hesap soracağız' dediniz ve yenildiniz. Çünkü bu iş sandık meselesi değil. Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük." ifadelerini kullanan Varlı, "Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada. Çok bilinmeyenli bir denklemden bahsetmiyoruz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede." açıklamasında bulundu.

ÇİĞDEM TOKER'DEN SOKAK ÇAĞRISI

Seçim sonuçlarının açıklandığı gece de CHP yandaşı yazar Çiğdem Toker'den, ABD merkezli Fox TV'de sokak çağrısı gelmişti.

Toker şu ifadeleri kullanmıştı:

İşte bir demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden bir ön kabul yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Aslında şuan hukuk devleti standartlarını taşımıyor bu ülke ve yönetim.