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    • 19.06.2023 15:19
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    HALK TV'de skandal! İbrahim Varlı halkın iradesini hiçe sayıp sokak çağrısında bulundu!

    Son dakika haberleri... 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi hezimet yaşayan muhalefet ne yapacağını şaşırdı. Özellikle CHP yandaşı medyada kullanılan ifadeler asıl yüzlerini herkese gösterdi. HALK TV’de yorumculuk yapan İbrahim Varlı, muhalefetin yenilgisinden bahsettiği sırada sokak çağrısında bulundu. Varlı, "Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük. Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada” dedi.

    takvim.com.tr
    HALK TV’de sokak çağrısı

    Seçim yenilgisinin ardından muhalefette yaşanan iç hesaplaşmalar sürüyor. Neden başarısız olunduğu konusu günlerdir ekranlarda tartışılırken, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de skandal bir yorum yapıldı.

    Halk TV yorumcusu İbrahim Varlı, muhalefetin seçim yenilgisinden bahsettiği sırada sokak çağrısında bulundu.

    'SEÇİM SANDIKTA KAZANILMAZ'
    Milletin iradesine saygı duymayan Varlı, "Seçim sandıkta kazanılmaz. Bu yanılgıya düşüldü. 'Biz rejime karşıyız, yeniden parlamenter sistemi güçlendireceğiz oraya geçeceğiz. Sokağa çıkılmasın, sokağa inilmesin' denildi. Sokağı bitirdiniz." dedi.

    'FARKLI YOLLAR DENENMELİ'
    "'Sandıkta hesap soracağız' dediniz ve yenildiniz. Çünkü bu iş sandık meselesi değil. Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük." ifadelerini kullanan Varlı, "Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada. Çok bilinmeyenli bir denklemden bahsetmiyoruz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede." açıklamasında bulundu.

    ÇİĞDEM TOKER'DEN SOKAK ÇAĞRISI
    Seçim sonuçlarının açıklandığı gece de CHP yandaşı yazar Çiğdem Toker'den, ABD merkezli Fox TV'de sokak çağrısı gelmişti.

    Toker şu ifadeleri kullanmıştı:
    İşte bir demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden bir ön kabul yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Aslında şuan hukuk devleti standartlarını taşımıyor bu ülke ve yönetim.

        Dolayısıyla dediğim gibi "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi?" sorusu kritik bir soru haline gelmiştir.

        SUS İŞARETİ YAPTILAR SKANDALA DEVAM ETTİ
        Toker'in sözlerinin ardından Fox TV sunucusu İlker Karagöz 'sus' işareti yapsa da Toker skandalını sürdürdü.

        Toker skandalı şu sözlerle sürdürdü;

        "Aslında şunu demek istiyorum; Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Seçmenin ve yurttaşların siyasetin politikanın diğer alanlarında da kendisini ifade etmesine desteklememiz lazım bunun için çaba göstermemiz lazım demokratik protestoları hak arama özgürlüklerini kriminalize etmememiz lazım."

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        Haberler Güncel HALK TV'de skandal! İbrahim Varlı halkın iradesini hiçe sayıp sokak çağrısında bulundu!
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