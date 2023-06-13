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    • 13.06.2023 18:01
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifa sorusuna cevap: "Hangi kanaldan geliyorsunuz?"

    14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir hezimet yaşayan CHP'de büyük hesaplaşma 29 Mayıs'ta başladı. Fondaş medya başta olmak üzere İmamoğlu ve CHP içindeki birçok isim Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken SZC TV'ye çıkan CHP Genel Başkanı yandaşları tarafından adeta köşeye sıkıştırıldı. Bugün TBMM'deki CHP Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu çıkışta bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hangi kanaldan geliyorsunuz" şeklinde karşılık verdi. Kendi yandaşları tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı, "Hepsi Ekrem'ci olmuş Kemal ne yapsın" yorumlarına neden oldu.

    takvim.com.tr
    Hangi kanaldan geliyorsunuz?

    14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir hezimet yaşayan CHP'de büyük hesaplaşma 29 Mayıs'ta başladı.

    "HANGİ KANALDAN GELİYORSUNUZ?" | VİDEO İZLE

    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

    Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.

    İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI
    Daha sonra Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza attı.

        SEÇİMDEN ÖNCE "DEDE" DEDİKLERİ KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA DAVET ETTİLER
        "Önceliğim İstanbul"         diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen medya kuruluşları ve CHP fondaşları da yaptıkları açıklamalarla seçimlerde "dede" diyerek destekledikleri Kılıçdaroğlu'nu istifa davet etti.

        HANGİ KANALDAN GELİYORSUNUZ?
        Bugün TBMM'deki CHP Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu çıkışta bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hangi kanaldan geliyorsunuz" şeklinde karşılık verdi. Kendi yandaşları tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı, "Hepsi Ekrem'ci olmuş Kemal ne yapsın" yorumlarına neden oldu.

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