CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifa sorusuna cevap: "Hangi kanaldan geliyorsunuz?"

14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir hezimet yaşayan CHP'de büyük hesaplaşma 29 Mayıs'ta başladı.
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BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.
Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.
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Daha sonra Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza attı.