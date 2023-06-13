CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifa sorusuna cevap: "Hangi kanaldan geliyorsunuz?"

HANGİ KANALDAN GELİYORSUNUZ?

Bugün TBMM'deki CHP Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu çıkışta bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hangi kanaldan geliyorsunuz" şeklinde karşılık verdi. Kendi yandaşları tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı, "Hepsi Ekrem'ci olmuş Kemal ne yapsın" yorumlarına neden oldu.

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