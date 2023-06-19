Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Dokunulmazlık kaktı: 30'a yakın dosya işleme alınacak

İDDİALAR ARAŞTIRILACAK

Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialar ve ihbarlara ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında Savcılık gerekli delilerin toplanması için çalışma yürütecek. Eğer suç unsurlarına rastlanıp yeterli delillerin bulunursa da Kılıçdaroğlu hakkında yapılan şikayetlere istinaden gerekli suçlardan iddianame hazırlanacak.

28 DOSYASI VAR

Geçtiğimiz gün A Haber'e konuşan Anayasa Komisyonu Başkanı Beyazıt bu süreci anlatarak, "Milletvekillerinden milletvekilliği bitmiş olanların dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanı kanalıyla bakanlığımıza iadesi yapıldı. Geçen dönemde 1190 dosya iade edilmiş oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 28 adet dosyası da iade edilmiştir." dedi.