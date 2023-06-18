CHP yönetimindeki İzmir'de her yağış sonrası değişmeyen tablo! Yetersiz altyapı sel ve su taşkınlarına yol açtı

İzmir'in Balçova ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle su taşkınlarına meydana gelirken, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Araçlar bulundukları yerden kurtarılırken, karayolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı sağanak yağış uyarısı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Balçova ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirirken, Bahçelerarası bölgesinde bulunan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu.
5 ARAÇ SEL SULARINA GÖMÜLDÜ
Çift yönlü trafiğe kapanan yolda ekiplerin tahliye işleminin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı.
Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrardan açıldı.
Öte yandan yaşanan sel ve su taşkınları sonrası İzmir'deki yetersiz altyapı yeniden gündeme geldi.
CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ısrarla bir çözüm üretememesi, kentin her yağmur sonrası göle dönmesi tepki çekmeye devam ediyor.
ŞEHRİ KANALİZASYON KOKUSU SARMIŞ, HER YERİ SU BAŞMIŞ... SOYER'İN UMRUNDA MI?
Geride bıraktığımız günlerde de Çiğli'deki sağanak yağış sonrası bazı konut ve iş yerlerini su basmış, esnaf CHP'li belediyelere isyan etmişti.
Şehri saran kanalizasyon kokusu ve vasat belediyeceliğin tezahürü olan yetersiz altyapıyı görmezden gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Gezi vandallığını güzellemiş, büyük tpeki çekmişti.