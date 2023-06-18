CHP yönetimindeki İzmir'de her yağış sonrası değişmeyen tablo! Yetersiz altyapı sel ve su taşkınlarına yol açtı





Öte yandan yaşanan sel ve su taşkınları sonrası İzmir'deki yetersiz altyapı yeniden gündeme geldi.



CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ısrarla bir çözüm üretememesi, kentin her yağmur sonrası göle dönmesi tepki çekmeye devam ediyor.





ŞEHRİ KANALİZASYON KOKUSU SARMIŞ, HER YERİ SU BAŞMIŞ... SOYER'İN UMRUNDA MI?

Geride bıraktığımız günlerde de Çiğli'deki sağanak yağış sonrası bazı konut ve iş yerlerini su basmış, esnaf CHP'li belediyelere isyan etmişti.





Şehri saran kanalizasyon kokusu ve vasat belediyeceliğin tezahürü olan yetersiz altyapıyı görmezden gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Gezi vandallığını güzellemiş, büyük tpeki çekmişti.

