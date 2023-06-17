Yeni anayasa için çalışmalar hızlanıyor! TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt A Haber'de konuştu: Çok olumlu sinyaller alıyoruz

"BÜTÜN PARTİLERİN KATILIMIYLA BİR KOMİSYON KURULUR"
A Haber'de özel açıklamalarda bulunan Beyazıt, "Cumur İttifakı olarak bu konuda hem Cumhurbaşkanımız hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iradelerini beyan ettiler. Bu konuda öncelikle çalışmalar başlar sonrasında bütün partilerin katılımıyla bir komisyon kurulur. Önümüzdeki dönem içinde bunlar Cumhuriyet için yeni asır için özellikle önemli bu çalışmayı yapar." dedi.
"ÇOK OLUMLU SİNYALLER ALIYORUZ"
Yusuf Beyazıt, "Çok olumlu sinyaller alıyoruz. Toplumun da temel ihtiyacı olduğunu herkes görüyor değerlendiriyor. Türkiye'nin gelecek yüzyılda buna ihtiyacı olduğunun herkes farkında ve ben bunu görüyorum. Bu konuda yine bir samimiyet testinden geçilecektir. Milletimizin geleceğini düşünerek biz bunu yapacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.