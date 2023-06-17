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    • 17.06.2023 18:09
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    Yeni anayasa için çalışmalar hızlanıyor! TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt A Haber'de konuştu: Çok olumlu sinyaller alıyoruz

    14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye'nin artık yeni bir lige yükseldiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, "İnşallah, görev süremiz boyunca, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte, Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı. Merakla beklenen yeni anayasa konusunda çalışmalar kısa süre içinde başlayacak. A Haber'de özel açıklamalarda bulunan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, sivil anayasa konusunda partilerin hemen hepsinden olumlu sinyaller aldıklarını belirterek, "Çok olumlu sinyaller alıyoruz. Toplumun da temel ihtiyacı olduğunu herkes görüyor değerlendiriyor. Türkiye'nin gelecek yüzyılda buna ihtiyacı olduğunun herkes farkında ve ben bunu görüyorum." dedi. Öte yandan Beyazıt, tüm partilerin katılımıyla komisyon kurularak çalışmaların başlayacağını söyledi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yeni anayasa için kollar sıvandı!

    Yeni anayasa için kollar sıvandı. Çalışmalar hızlanıyor. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt yeni Anayasa konusunda umutlu konuştu. Bütün partilerin bu konuda hazırlıklı ve gayretli olduklarını vurguladı.

    "BÜTÜN PARTİLERİN KATILIMIYLA BİR KOMİSYON KURULUR"
    A Haber'de özel açıklamalarda bulunan Beyazıt, "Cumur İttifakı olarak bu konuda hem Cumhurbaşkanımız hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iradelerini beyan ettiler. Bu konuda öncelikle çalışmalar başlar sonrasında bütün partilerin katılımıyla bir komisyon kurulur. Önümüzdeki dönem içinde bunlar Cumhuriyet için yeni asır için özellikle önemli bu çalışmayı yapar." dedi.

    "ÇOK OLUMLU SİNYALLER ALIYORUZ"
    Yusuf Beyazıt, "Çok olumlu sinyaller alıyoruz. Toplumun da temel ihtiyacı olduğunu herkes görüyor değerlendiriyor. Türkiye'nin gelecek yüzyılda buna ihtiyacı olduğunun herkes farkında ve ben bunu görüyorum. Bu konuda yine bir samimiyet testinden geçilecektir. Milletimizin geleceğini düşünerek biz bunu yapacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.


        "YENİ BİR ANAYASA'YA İHTİYAÇ VARDIR"
        Daha önce kurulan tüm partilerin eşit oranda temsil edildiği Anayasa çalışmasında, 60 maddede değişiklik üzerinde anlaşılmıştı. Bu konuda konuşan Beyazıt, "60 madde tüm partilerin üzerinde uzlaştığı maddelerdi. Ama bizim ihtiyacımız Anayasa'nın değişmez maddeleri haricinde tüm maddelerin düzenlenmesi şeklinde ele alınmalıdır. Yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç vardır. Bütün partiler bu konuda irade beyanlarında bulunuyorlar. Oradan başlanarak da bu çalışmalar devam edebilir. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların başlanacağına inanıyorum. Temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        "KILIÇDAROĞLU'NUN 28 ADET DOSYASI DA İADE EDİLMİŞTİR"
        Öte yandan geçen dönemde rekor sayıda dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e gelmişti. Yeni dönem başlayınca tekrar milletvekili olamayanların fezlekeleri iade edildi. Anayasa Komisyonu Başkanı Beyazıt bu süreci anlattı: "Milletvekillerinden milletvekilliği bitmiş olanların dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanı kanalıyla bakanlığımıza iadesi yapıldı. Geçen dönemde 1190 dosya iade edilmiş oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 28 adet dosyası da iade edilmiştir."

        MECLİS'TE 77 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA 692 DOSYA BULUNUYOR
        Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı, iade edilen dosyalardan 985'inin de HDP'lilere ait olduğunu belirtti. Şu anda Meclis'te 77 milletvekili hakkında 692 dosya bulunuyor.

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        Haberler Güncel Yeni anayasa için çalışmalar hızlanıyor! TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt A Haber'de konuştu: Çok olumlu sinyaller alıyoruz
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