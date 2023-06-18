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    • 18.06.2023 08:16
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    • 18.06.2023 08:33
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    Osman Gökçek’le fotoğraf çektirdi CHP'li Mansur Yavaş işten çıkardı

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şef olan Reyhan Yavuz’un, seçim öncesi AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek’le fotoğraf çektirdiği için Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından işine son verildi.

    takvim.com.tr
    Gökçek’le fotoğraf çektirdi CHP’li ABB işten çıkardı

    CHP'de seçim mağlubiyetinin faturasını kendisine oy vermeyenlerden çıkartmaya devam ediyor. "Kırsaldan bize oy gelmiyor" diyerek AK Parti'ye oy verenleri aşağılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefret dili CHP'li belediyelerin icraatlerine de sirayet etmiş durumda.


    OSMAN GÖKÇEK İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ İŞİNE SON VERİLDİ
    Son olarak CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şef olan Reyhan Yavuz'un, seçim öncesi AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek'le fotoğraf çektirdiği için işine son verildi.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (ABB) Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş'nin Başkent Market adlı mağazasında şef olan Reyhan Yavuz, seçim döneminde vatandaş ziyareti gerçekleştiren AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek ile çektirdiği fotoğrafın bir televizyon kanalında yayımlanmasının ardından işten çıkarıldığını söyledi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, fotoğrafın yayınlanmasının ardından baskı görmeye başladığını, 7 hafta ücretsiz izne çıkarıldığını belirten Yavuz, "Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi ile konuyu görüştüm.

        'Bu yapılanlarn fotoğrafla mı ilgili' diye sorum. 'Evet, fotoğrafla ilgili' dedi. Sevdi, seçimlerden önce Başkent Market çalışanlarına 'Oy verin. Bunlar gelirse hepiniz işsiz kalırsınız' demiş.

        Tabii beni bu toplantılara çağırmadılar. Zaten CHP gelseydi, bizi topluca çıkaracaklardı. Şimdi tek tek çıkarıyorlar. Kendilerini desteklemeyen hiç kimseyi de çalıştırmayacaklar. Ben ve 2 arkadaşım onlara oy vermediğimiz için ekmeğimizden olduk. 8 yıllık emeğimi heba ettiler" ifadelerini kullandı.

        MANSUR YAVAŞ EYT'Lİ İŞÇİLERİN TAZMİNATLARINI HALA ÖDEMEDİ
        Bilindiği gibi 31 Mart Yerel Seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağına söz veren, "Her işçi benim ailemin bir parçasıdır" diyerek işçilere şirin görünmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırmıştı.

        Yavaş, Ankara'yı perişan ederken kendi döneminden önce çalışmaya başlayan işçilerinde haklarını gasp etmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı.

        TAZMİNATLARINI ÖDEMEDİ
        Sabah gazetesinin haberine göre; "Çalışan bütün işçiler benim ailemin bir parçasıdır" diyerek vatandaşların gözünü boyamaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldığı günden beri işçiye yapmadığını bırakmadı.

            Kendi döneminden önce çalışan personele her türlü mobing, baskı zulmü yapan Yavaş, şimdi de EYT'den emeklilik hakkı kazanan ve devlet tarafından emekli maaşları bile verilen işçilerin kıdem tazminatlarını ödemedi.

            AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan EYT'den emeklilik hakkı kazanan, emeklilik maaşlarını bile alan Ankara Büyükşehir Belediye çalışanlarının kıdem tazminatı alamadıklarını belgelerle ortaya çıkararak tepki gösterdi.

            "ANKARA ALLAH'A EMANET"
            "Yerel seçimlerden önce EYT'yi kendisinin çözeceğini söyleyen Yavaş, EYT'den emeklilik hakkı kazanan işçinin hakkını vermekten aciz" diyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "4 yıldır Ankara'yı, Ankaralı vatandaşları perişan ettiniz. Bozulan metrolar, en ufak yağmurda yaşanan su baskınları, kokan mazgallar insanları artık bıktırdı. Makam hırsları yüzünden gözleri kör olmuş durumda. Ankara Allah'a emanet. Terör örgütü liderini serbest bırakmak için şehir şehir gezen Yavaş, bu ülkenin evlatlarının hakkını bile vermiyor. Kendisi güya EYT'yi çözecekti. Kendi döneminden önce yapılanlara sahip çıkamayan Yavaş ve liyakatsiz yönetimi, yapılanlara da takoz olmaktan başka bir işe yaramıyor.

                "CİMER'E ŞİKAYET BAŞLADI"
                ABB'de çalışıp EYT'den emeklilik hakkı kazanan işçilerin hakları Cumhurbaşkanımızın gayretleri sayesinde tamamen teslim edilirken Ankara Büyükşehir Belediyesi hala haklarını vermemiş. Aylardır kıdem tazminatlarını alamayan çalışanlar Yavaş'ı CİMER'e şikayet etmeye başladı. Kendi işçisinin hakkını veremeyen bir kişi ülkeyi nasıl yönetecekti. Yavaş hem işçinin hakkını yiyor, hem kanunlara karşı geliyor. Hak, hukuk, adalet diye bas bas bağırıyorlar ne hak ne hukuk ne de adalet tanıyorlar" ifadelerini kullandı.

                4857 sayılı Kanunun 32'nci ve 112'nci maddelerinde emeklilik tazminatının hak edildiği ay içerisinde ödeneceği yönünde karar yer almakta. Bu da Mart ayında emekli olup, hak edip, maaşa bağlanan işçiye Mart ayı içerisinde emeklilik tazminatının ödenmesi yönünde. Eğer ödeme olmazsa 1475 sayılı kanun kapsamında hakkını alamayan işçilere dava açma hakkı doğuyor.

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                Üvey anne
                Haberler Güncel Osman Gökçek’le fotoğraf çektirdi CHP'li Mansur Yavaş işten çıkardı
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