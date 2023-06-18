Osman Gökçek’le fotoğraf çektirdi CHP'li Mansur Yavaş işten çıkardı

Tabii beni bu toplantılara çağırmadılar. Zaten CHP gelseydi, bizi topluca çıkaracaklardı. Şimdi tek tek çıkarıyorlar. Kendilerini desteklemeyen hiç kimseyi de çalıştırmayacaklar. Ben ve 2 arkadaşım onlara oy vermediğimiz için ekmeğimizden olduk. 8 yıllık emeğimi heba ettiler" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ EYT'Lİ İŞÇİLERİN TAZMİNATLARINI HALA ÖDEMEDİ

Bilindiği gibi 31 Mart Yerel Seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağına söz veren, "Her işçi benim ailemin bir parçasıdır" diyerek işçilere şirin görünmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırmıştı.

Yavaş, Ankara'yı perişan ederken kendi döneminden önce çalışmaya başlayan işçilerinde haklarını gasp etmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı.