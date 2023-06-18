Osman Gökçek’le fotoğraf çektirdi CHP'li Mansur Yavaş işten çıkardı

CHP'de seçim mağlubiyetinin faturasını kendisine oy vermeyenlerden çıkartmaya devam ediyor. "Kırsaldan bize oy gelmiyor" diyerek AK Parti'ye oy verenleri aşağılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefret dili CHP'li belediyelerin icraatlerine de sirayet etmiş durumda.
OSMAN GÖKÇEK İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ İŞİNE SON VERİLDİ
Son olarak CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şef olan Reyhan Yavuz'un, seçim öncesi AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek'le fotoğraf çektirdiği için işine son verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (ABB) Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş'nin Başkent Market adlı mağazasında şef olan Reyhan Yavuz, seçim döneminde vatandaş ziyareti gerçekleştiren AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek ile çektirdiği fotoğrafın bir televizyon kanalında yayımlanmasının ardından işten çıkarıldığını söyledi.
Sabah'ta yer alan habere göre, fotoğrafın yayınlanmasının ardından baskı görmeye başladığını, 7 hafta ücretsiz izne çıkarıldığını belirten Yavuz, "Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi ile konuyu görüştüm.