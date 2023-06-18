Türkiye’den NATO’ya Kıbrıs şerhi! Kararı liderler verecek

NATO'nun Vilnius'ta 11-12 Temmuz günlerinde yapılacak zirvesine hazırlanmak için toplanan Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'nin yaptığı itiraz damgasını vurdu.
KARAR ONAYLANMADI
Türkiye, NATO'nun Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana hazırladığı en kapsamlı Bölgesel Savunma Planı'na da itiraz etti. Vocie of America'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye'nin itiraz gerekçesinin "Kıbrıs ile ilgili ifadeler" olduğu belirtildi.
Bölgesel savunma planları, Vilnius Zirvesi'nde liderlerin masasına gelecek en önemli konu başlıklarından birisi olacak. Ancak diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye bu bölgesel planlarda "Kıbrıs'a ilişkin coğrafi konumlarla ilgili kullanılan bazı ifadelere" karşı çıktı.
Türkiye'nin de içinde olduğu bazı ülkeler tarafından dile getirilen çekinceler nedeniyle, bölgesel planlar, Savunma Bakanları Toplantısı'nda resmen onaylanmadı. Karar, liderler zirvesinde alınacak.