Türkiye’den NATO’ya Kıbrıs şerhi! Kararı liderler verecek

Bölgesel savunma planları, Vilnius Zirvesi'nde liderlerin masasına gelecek en önemli konu başlıklarından birisi olacak. Ancak diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye bu bölgesel planlarda "Kıbrıs'a ilişkin coğrafi konumlarla ilgili kullanılan bazı ifadelere" karşı çıktı.

Türkiye'nin de içinde olduğu bazı ülkeler tarafından dile getirilen çekinceler nedeniyle, bölgesel planlar, Savunma Bakanları Toplantısı'nda resmen onaylanmadı. Karar, liderler zirvesinde alınacak.