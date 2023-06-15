Sular altında kalan Ankara'da Mansur Yavaş faturayı ASKİ'ye kesti: Genel Müdürü görevden aldı

Böyle giderse bu hasarların devam edeceğini kaydeden Altınok, "Vatandaşlarımızın şunu bilmesini istiyoruz. Su ve kanal işi ara sokaklar da dahil, Büyükşehir Belediyesinin yetkisindedir. Su paralarını ASKİ'ye yani Büyükşehir Belediyesine ödüyoruz. Vatandaşlarımız, ara sokakların sorumluluğunun ilçe belediyelerinde olduğunu zannediyor ancak ara sokaklardaki su ve kanal sorumluluğunun tamamı Büyükşehir Belediyesine aittir, ilçe belediyelerinde değildir. Bunun bilinmesini özellikle istiyoruz. Çünkü çok sayıda vatandaşımız, durumun böyle olduğunu bilmiyor, bize soruyor, bizden talepte bulunuyor. Buna rağmen biz yine de talepleri alıyoruz, Büyükşehir Belediyesine iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yağışlarda tedbirlerin yetersiz kaldığını, iş yerlerini ve evleri sel bastığını, istinat duvarlarının yıkıldığını aktaran Altınok, şu değerlendirmeyi yaptı: