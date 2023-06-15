Sular altında kalan Ankara'da Mansur Yavaş faturayı ASKİ'ye kesti: Genel Müdürü görevden aldı

Ankara'da sağanak yağışlar nedeniyle sokaklar ve caddeler sular altına kaldı. Ev ve işyerleri sular altında kaldı. Görev süresince altyapı çalışmalarını unutan ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan felaketin sorumluluğunu ASKİ'ye yıktı.
MADDİ HASAR BÜYÜK
Türkiye'nin güzide il ve ilçeleri CHP'li belediyelerin iş bilmezliği nedeniyle büyük bir mağduriyetler yaşıyor. Bunun son örneği ise Ankara'da meydana geldi.
Başkent'i vuran son sağanak yağış ardından yollar ve alt geçitler göle döndü metrolar, iş yerleri, yüzlerce araç sular altında kaldı.
Vatandaşın maddi hasarı ise çok büyük.
İşte tam da bu noktada ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetim zafiyeti bir kez daha gözler önüne serildi.
MAZGALLAR NEDEN ASFALT KAPLI VE TEMİZLENMEDİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği yüzünden mazgalların asfalt ile kapanması büyük felaketi getirdi.
Mazgalların neden asfalt kaplı olduğu ve temizlenmediği konusu ise büyük bir skandal olarak kayıtlara geçti.