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    • 18.06.2023 07:57
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    Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu

    Son dakika haberi! Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Metro İstanbul duyurdu: Bugün hizmet vermeyecek

    Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

    Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.

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    Üvey anne
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