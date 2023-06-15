CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan usulsüz işler: Suç duyurusunda bulunuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Denetim Kurulu Başkanı Nihat Yalçın ve ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, ABB Denetim Komisyonu'nca hazırlanan rapor doğrultusunda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ABB Başkanı Mansur Yavaş ve tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
ABB Meclis Başkanvekili Ünal, ocak ayında toplanan denetim komisyonunun nisan ayı toplantısında da rapor sunduğunu belirtti.
Ünal, "Meclis Başkanlığı olarak suç bulgularına rastladık ve ihalede yapılan usulsüzlükle ilgili, ihaleye fesat karıştırma suçunun maddi ve manevi tüm unsurları oluştuğu gerekçesiyle, Mansur Yavaş dâhil tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Şimdiye kadar 5 adet bulguya dayanarak başvuru yaptık. Henüz incelememiz devam ediyor. Aykırı bir durum buldukça gerekli başvurularımızı yapacağız" dedi.