CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan usulsüz işler: Suç duyurusunda bulunuldu

Ünal, "Meclis Başkanlığı olarak suç bulgularına rastladık ve ihalede yapılan usulsüzlükle ilgili, ihaleye fesat karıştırma suçunun maddi ve manevi tüm unsurları oluştuğu gerekçesiyle, Mansur Yavaş dâhil tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk.