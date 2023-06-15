Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 15.06.2023 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2023 09:18
    ABONE OL

    CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan usulsüz işler: Suç duyurusunda bulunuldu

    Temel hizmetlerin aksadığı, her sağanak yağmurda yolların göle döndüğü Ankara'da, CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye yönetimindeki skandallarının da ardı arkası kesilmiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu'nca hazırlanan rapor doğrultusunda; usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Başkan Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Her yıl düzenli olarak belediyenin sitesinde yayınlanan denetim raporunun bu yıl yayınlanmaması da dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Mansur Yavaş’tan usulsüz işler

    Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Denetim Kurulu Başkanı Nihat Yalçın ve ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, ABB Denetim Komisyonu'nca hazırlanan rapor doğrultusunda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ABB Başkanı Mansur Yavaş ve tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

    İNCELEME DEVAM EDİYOR
    ABB Meclis Başkanvekili Ünal, ocak ayında toplanan denetim komisyonunun nisan ayı toplantısında da rapor sunduğunu belirtti.

    Ünal, "Meclis Başkanlığı olarak suç bulgularına rastladık ve ihalede yapılan usulsüzlükle ilgili, ihaleye fesat karıştırma suçunun maddi ve manevi tüm unsurları oluştuğu gerekçesiyle, Mansur Yavaş dâhil tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk.

    Şimdiye kadar 5 adet bulguya dayanarak başvuru yaptık. Henüz incelememiz devam ediyor. Aykırı bir durum buldukça gerekli başvurularımızı yapacağız" dedi.

        SUÇ DUYURUSU YAPILDI
        Yalçın da "ABB'nin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 arasını kapsayan tüm alımları ve işlemleri denetlenmiştir.

        Denetim sonucunda ABB, ASKİ ve EGO'da 40'ın üzerinde bulgu tespit edilmiştir. Bunlardan bir tanesi de 'usulüne uygun olmayan' iş deneyim belgeleri kabul edilerek, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 13 ihalesine belli firmaların katılımıdır.

        Bu ihalelerin toplam tutarı 2 milyar Türk Lirası'dır. Bu ihalelerden 1 milyar 687 milyon Türk Lirası toplam tutarlı 10'unda katılma yeterliliği olmayan firmalarla sözleşme imzalanmıştır.

            Meclis Başkanlığımız tarafından, söz konusu 2 milyar liralık 13 ihalede yapılan usulsüzlükle ilgili, ihaleye fesat karıştırma suçunun maddi ve manevi tüm unsurları oluştuğu gerekçesiyle, Mansur Yavaş dâhil tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" şeklinde konuştu.

            KONSERE PARA ÇOK
            Son olarak Mansur Yavaş'ın 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı da ortaya çıktı.

            Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

            Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için,

            İptal edilen konser : 4.548.782 TL

            Gerçekleşen konser : 5.752.500 TL

            Toplam : 10.301.282 TL ödeme yapmıştır.



                "KEŞKE MAZGAL TEMİZLEMEYE DE BÜTÇE AYIRSAYDIN"
                Konsere ayrılan paranın ortaya çıkmasının ardından ise Ankaralılar Mansur Yavaş"Keşke mazgal temizleye de üç beş bin lira bütçe ayırsaydın başkan." cümleleriyle eleştirdi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Akyapı yeni ticaret merkezleri
                Haberler Haberler CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan usulsüz işler: Suç duyurusunda bulunuldu
                    loading
                    SON DAKİKA