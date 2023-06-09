İYİ Parti'den CHP'ye ittifak şartı! Erhan Usta açıkladı: Hep fedakarlık beklemeyin büyükşehirleri bize bırakın

ERHAN USTA ŞART KOŞTU: BİZE DE BÜYÜKŞEHİR BIRAKILIRSA İŞBİRLİĞİ OLUR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta "Yerel seçimlerde şartlarda anlaşılırsa, İYİ Parti'ye bir kısım büyükşehirler bırakılırsa seçim işbirliği olabilir." dedi.

CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Usta şunları söyledi;

"Geçen sefer hiçbir belediye talep edilmeden sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir işbirliğiydi. Partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir."