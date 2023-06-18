İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Şırnak'ta terörün kökünü kurutma sözü!

"ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLERİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Hiç şüpheniz olmasın, bir yandan terörün kökü kuruturken bir yandan aynı toprağın evlatları olan bizler kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Gönüllerimizi birbirine yaslayarak, kardeşlik ruhuyla çocuklarımızın, gençlerimiz geleceğe ümitle ve heyecanla bakmalarını sağlayacağız. Bizim gördüğümüz güzelliklerden daha güzelini, huzuru, daha büyük bir kardeşliği görebilmeleri adına çok ama çok çalışacağız. Göreceksiniz çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Buna yürekten inanıyoruz."