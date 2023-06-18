Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Pütürge 4.6 ile sallandı | AFAD - Kandilli son depremler listesi

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketleri sonrası şiddetli artçılar sürüyor.



Depremde en çok yıkıma uğrayan illerden biri olan Malatya bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.36'da 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.