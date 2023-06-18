Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Pütürge 4.6 ile sallandı | AFAD - Kandilli son depremler listesi

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketleri sonrası şiddetli artçılar sürüyor.
Depremde en çok yıkıma uğrayan illerden biri olan Malatya bir kez daha sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.36'da 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 7.06 km derinliğinde gerçekleşti.
"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİL"
Pütürge Kaymakamı Özgü Özen, yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Depremi hissettiklerini aktaran Özen, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun." dedi.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-06-18
Saat:18:36:28 TSİ
Enlem:38.202 N
Boylam:38.619 E
Derinlik:7.06 km
Fotoğrafta: Depremin meydana geldiği nokta