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    Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Pütürge 4.6 ile sallandı | AFAD - Kandilli son depremler listesi

    Asrın deprem felaketi sonrası şiddetli artçılar sürüyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.06 km derinliğinde gerçekleşti. Pütürge Kaymakamı Özgü Özen, yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Depremi hissettiklerini aktaran Özen, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun." dedi. İşte habere ilişkin merak edilen detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

    takvim.com.tr
    Malatya’da korkutan deprem

    6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketleri sonrası şiddetli artçılar sürüyor.

    Depremde en çok yıkıma uğrayan illerden biri olan Malatya bir kez daha sallandı.



    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.36'da 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.



    Sarsıntı yerin 7.06 km derinliğinde gerçekleşti.

    "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİL"
    Pütürge Kaymakamı Özgü Özen, yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Depremi hissettiklerini aktaran Özen, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun." dedi.




    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük:4.6 (Mw)

    Yer:Pütürge (Malatya)

    Tarih:2023-06-18

    Saat:18:36:28 TSİ



    Enlem:38.202 N

    Boylam:38.619 E

    Derinlik:7.06 km




    Fotoğrafta: Depremin meydana geldiği nokta



        AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
        Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36'da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



        SON DEPREMLER LİSTESİ

        2023.06.18 18:36:29 38.2105 38.5998 9.2 -.- 4.5 4.5 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2023.06.18 18:23:18 37.8890 36.3062 16.8 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.06.18 18:21:14 40.8393 31.6852 4.8 -.- 2.2 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
        2023.06.18 18:16:14 38.3588 38.8848 5.8 -.- 1.8 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
        2023.06.18 18:08:34 37.9725 36.2227 5.0 -.- 2.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.06.18 18:03:50 38.1485 37.2263 8.3 -.- 2.1 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.06.18 17:54:37 36.0837 36.5017 4.8 -.- 1.5 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
        2023.06.18 17:52:12 37.8675 36.0610 14.9 -.- 1.9 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2023.06.18 17:36:07 38.4595 37.5412 7.9 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
        2023.06.18 17:17:34 37.9243 27.6620 8.4 -.- 1.9 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
        2023.06.18 17:15:59 39.2818 26.2540 8.1 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.06.18 17:05:19 38.2460 38.0687 8.7 -.- 2.5 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2023.06.18 17:04:59 37.9667 27.1395 4.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.06.18 16:37:29 36.2177 35.9112 8.4 -.- 1.8 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
        2023.06.18 15:55:05 38.1910 37.8208 8.5 -.- 2.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.06.18 15:30:48 38.2730 38.1315 10.0 -.- 1.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2023.06.18 15:26:47 38.3550 40.1280 5.9 -.- 2.1 -.- KOCAALAN-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
        2023.06.18 15:14:58 36.6873 36.1775 6.0 -.- 2.1 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
        2023.06.18 15:08:40 38.3137 40.1603 6.0 -.- 2.3 -.- TEPEBASI-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
        2023.06.18 15:06:54 38.0970 36.2113 13.8 -.- 1.6 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2023.06.18 14:56:08 38.6198 37.7982 26.4 -.- 1.8 -.- DELIHASANYURDU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
        2023.06.18 14:27:16 38.4882 37.2720 4.9 -.- 1.8 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.06.18 14:21:00 37.3793 35.9178 16.1 -.- 1.4 -.- AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

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        Haberler Güncel Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Pütürge 4.6 ile sallandı | AFAD - Kandilli son depremler listesi
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