İSKİ'den yazın ortasında 6 ilçeye 24 saatlik su kesintisi uyarısı! İstanbullular dikkat

İSKİ'den yapılan açıklamada, Avrupa yakasının artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin 500 milimetre çapında ve 33,6 kilometre uzunluğunda inşa edilen Terkos-İkitelli İsale Hattı imalatının tamamlandığı aktarıldı.