Başkan Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek'i anarken kullandığı sözler Can Ataklı'yı rahatsız etti! Haddini aşan ifadeler

NECİP FAZIL KISAKÜREK KİMDİR?

26 Mayıs 1904 İstanbul doğumlu olan şair Ahmet Necip Fazıl Kısakürek, 24 yaşındayken yayımladığı Kaldırımlar şiir kitabı ile tanınmış ve o şekilde anılmaya başlamıştır. Necip Fazıl Kısakürek babası aslen Maraşlı olan hukukçu Abdülbaki Fazıl Bey ve annesi Girit Ensarlarından bir ailenin kızı olan Mediha Hanımdır.

Fransız Frerler Mektebi ve Amerikan Koleji gibi batılı okullarda kısa süreli eğitimler alan Kısakürek; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Gençliğinde bir dönem burslu olarak yurt dışına okumaya gönderilmiştir.

Sorbonne Koleji Felsefe Bölümünde okuyan Necip Fazıl Kısakürek mistik filozof Henri Bergson ile tanışmıştır. Paris'te bohem bir yaşamı tercih eden ünlü şair daha sonra İstanbul'a dönerek burada kendini bulma çabaları sonucunda en son İslam felsefesi alanında kendini geliştirdi ve bu görüşte karar kıldı.