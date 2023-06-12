Başkan Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek'i anarken kullandığı sözler Can Ataklı'yı rahatsız etti! Haddini aşan ifadeler

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek anısına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AKM Opera Salonu'nda "40 Yıl 40 Eser" etkinliği düzenlendi.
"ŞAİRLERIN SULTANI, MİLLETİN DUYGU SANCAĞI"
"Şairlerin sultanı, milletin duygu sancağı" üstad Necip Fazıl Kısakürek'i bu vesileyle bir kez daha rahmetle, minnetle, özlemle yad ettiğini ifade eden Erdoğan, "Bu yıl aynı zamanda ecdadın kendi ifadesiyle fikrimizin çerçevesi dediği 'Büyük Doğu' mefkuresinin 80. yıl dönümüdür. Üstat, 2. Cihan Harbi'nin buhranlı yıllarında neşretmeye başladığı Büyük Doğu'yu tam 35 yıl boyunca çıkarmaya devam etmiştir. Haftalık, aylık ve günlük olarak toplam 512 sayıya ulaşan bu muhteşem külliyat, yayınlandığı döneme mührünü vurmuştur. Üstadın bütün eserlerinin düşünce ve ideolojisinin omurgasını Büyük Doğu oluşturur desek herhalde haddimizi aşmış olmayız." diye konuştu.
CAN ATAKLI HAZMEDEMEDİ
Türk edebiyat tarihinde Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip Ahmet Necip Fazıl Kısakürek'in eserleriyle İslam düşünce ve ideolojisinde gelecek nesillere iz bırakan eserleri ve günümüzde de büyük saygı duyulması CHP'li gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti.