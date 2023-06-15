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    • 15.06.2023 13:19
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    Depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye CHP yandaşı Can Ataklı sahip çıktı! Skandal savunma: Linç kampanyası tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta hezimete uğrayan CHP trolleri depremzedeleri sırf Başkan Erdoğan’ı seçtikleri için linçlemişti. Bu kez de geçtiğimiz gün Eda Ece, ödül töreninde depremzedeleri hedef alıp, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan Eda Ece'ye tepkiler çığ gibi büyürken, kullanıcılar "Yaptığı yardımın dekontunu göndersin zararını karşılayalım" sözleriyle Ece'ye öfkelerini dile getirdiler. Eda Ece’ye tepkiler çığ gibi büyürken CHP yandaşı medyadan destek geldi. Can Ataklı, "Bu linç kampanyası, aşağılık duygusu içinde olan cahil, bilgisiz, kendi ülkesine düşman insanların tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

    Ece’ye CHP yandaşı Can Ataklı sahip çıktı!

    Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri için depremzedeleri hedef alan oyunucu Eda Ece "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." sözleriyle infial uyandırdı.

    Her kesimden insanın tepkisini çeken Ece'ye CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı sahip çıktı.

    TEPKİLERİN NEDENİNE 'AŞAĞILIK DUYGUSU' DEYİP İKTİDARI SUÇLADI

    Ece'den 'çok şeker, çok güzel, çok yetenekli bir kız' şeklinde bahseden Ataklı, "Bir espri yapıyor kendince. Fakat şu an ülkemizi tamamen hakimiyetine almış olan kin, nefret, düşmanlık duygusu var. Bunların kaynaklanma nedeni aşırı eziklik, aşağılık duygusu. Ama iktidarın sağladığı bir güç ve kibir." diyerek bunun da sorumlusunun iktidar olduğunu öne sürdü.

    'LİNÇ KAMPANYASI TERSİNE 28 ŞUBAT YARATMA HEVESİNDEN KAYNAKLANIYOR'

    Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Onun üzerine AK Parti tayfası bir ayağı kalktı. Vay efendim depremzedeleri aşağılıyormuş, insanları ötekileştiriyor, şunu yapıyor bunu yapıyor. Yav kardeşim geçin bunları. Şu anda Türkiye'de milyonlarca kişi böyle düşünüyor. Bu ötekileştirmekten ayrımcılıktan falan kaynaklanan bir şey değil. İnsanlar bu konuda aslında çok hassas. Pek çok insan bunu söylüyor. 'Kardeşim bundan sonra hiç kimseye yardım falan etmem.' Bu linç kampanyası, aşağılık duygusu içinde olan cahil, bilgisiz, kendi ülkesine düşman insanların tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor."

        BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VEREN DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDI
        Oyuncu Eda Ece katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na oy veren depremzedeleri hedef aldı. Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı.



        KALBİ KARARMIŞ ZİHNİYETİN EN NET TEZAHÜRÜ
        Salonda bulunanların da çığlık ve alkışlarla Eda Ece'ye destek vermesi kalbi kararmış zihniyetin en net tezahürü oldu.

        SALONDAKİLER BU ÇİRKİN SÖZLERİ ALKIŞLADI!
        Eda Ece bu skandal sözlerin ardından ise kahkahalar attı. Salondakiler de bu rezil sözleri kahkahalar eşliğinde alkışladı. Milli iradeyi hedef alan kaymak kitleye sosyal medyada tepki yağdı.

        Öte yandan Eda Ece, gelen tepkiler üzerine akla ziyan bir savunma yaptı.

        AKLA ZİYAN SAVUNMA: "BEN ŞUBAT KAPAĞIYDIM"
        Ne anlattığın anlaşılmayan Ece, "Beni takdim ederlerken deprem konusu geçti o yüzden depremle ilgili konuştum. Yoksa ben niye bir konuşmada deprem diyeyim. Ne alaka yani? Ben yılın ödülünü Şubat kapağıyla aldım. Biz Şubat kapağını çektiğimiz anda deprem felaketi oldu. Biz 3 gün boyunca yalnız kalmış insanların acısını çektik ve iş durdurup elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.



        MEVZUYU ATATÜRK'E BAĞLAYI REZALETİ PERDELEMEK İSTEDİ
        Ece sözlerinin devamında kendisine tepki gösterenleri 'linççi tayfa' diyerek hedef gösterdi, mevzuyu Atatürk'e bağlayıp rezaletini perdelemek istedi;

        Ece, yaptığı bir başka paylaşımda şu sözlere yer verdi:

        "Sandık şakama da bozulmuşlar. Ben özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup, başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir isteyen tuzluğa oy verir. İsteyen Ahmet'e, isteyen Mehmet'e oy verir. Özgürlük sadece bana değil herkese, isteyen istediğine oy verir. Ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım. Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı, zaten beni tanıyan herkes biliyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Linçci tayfadan da daha çok seviyorum."



        Ece'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

        "YAPTIKLARI YARDIMI YÜZE VURMAKTAN BIKMADILAR"
        Gazeteci Zafer Şahin, "Yaptıkları yardımı depremzedenin yüzüne vurmaktan bıkmadılar" diyerek Eda Ece'ye tepki göstedi.

        Şahin, "Lütfen biri bunlar ne yaptıysa çıkarsın. Hep beraber toplayıp ödeyelim... Yaptıkları yardımı depremzedenin yüzüne vurmaktan bıkmadılar. Aylardır milyonlarca insanın kendilerinin sayesinde hayatını sürdürdüğüne inanıyorlar!" dedi.



        "NE YARDIM YAPTINIZ? SÖYLEYİN PARANIZI VERELİM DE SUSUN"
        Bir Twitter kullancısı, "Bir aydır depremzede aşağılayıp, "Biz yardım yaptık ama onlar Erdoğan'a oy verdiler haram olsun" duyarı kasıyorlar, bir de dalga geçiyorlar. Ne yardım yaptınız ulan? Söyleyin, paranız neyse verelim de susun artık. Senden başlayalım Eda Ece. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





        "İŞTE BU YÜZDEN KAYBETTİNİZ"
        Bir başka sosyal medya kullacısı ise "Evet yaptığınız yardımı yüz kere söylediniz ve işte bu yüzden kaybettiniz..." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

        Diğer tepkiler ise şu şekilde;



        "SEVEREK İZLEDİĞİM BİR OYUNCUYDU ARTIK DEĞİL"
        "Konuşan ayrı rezil alkışlayanlar ayrı rezil. Utanç duyulası… Severek beğenerek izlediğim bir oyuncuydun artık değilsin. Ödül aldığın bir gece de siyaseti ve depremzedeleri içine katmasanız olmuyor değil mi?"



        "ÖZÜR DİLEYECEĞİNE HALA KENDİNİ AKLAMA ÇABASINDA"
        Eda Ece özür dileyeceğine hala kendini aklama çabasında. İnsanların 1 gecede her şeyi gitti böyle bi konu hakkında haklı veya haksız olmanız fark etmeksizin espiri yapma gibi bi lüksünüz yok deprem kirli siyasetin çok üstünde bi konu. Bunu algılayamayanlar çenesini kapatsın artık.

            "Makyajsız yardım programına çıktığı için depremzedelere hertürlü lafı söylemek hakkını kazandığını düşünüyor. Neyse parası verelim hanımefendi yeterki susun."

            Ya arka plandaki alkış, esas ona üzülmeli, kızmalı yoksa bu 'oyuncunun' tuzluktan farkı yok.

            İyi ki iki çift çorap gönderdiniz. Aylardır sizin gönderdiklerinizke hayatta kalıyor bu insanlar. Ederiniz ne olursa olsun Devlet ile yarışamazsınız yazın bunu aklınıza. İktidar değişir birileri gelir, gider. Baki olan güçlü TÜTKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDEN bahsediyorum.

                "Eda Ece "Mustafa Kemal Atatürk" demiş. Atatürk'ü ne kullanıyorsun ne alaka? Depremzedelerden özür dileyeceksin"

                Bir aydır dempremzede aşağılayıp, "biz yardım yaptık ama onlar Erdoğan'a oy verdiler haram olsun" duyarı kasıyorlar, bir de dalga geçiyorlar. Ne yardım yaptınız ulan? Söyleyin, parnaız neyse verelim de susun artık. Senden başlayalım Eda Ece. Bekliyoruz.

                Bir başka kullanıca da yine Eda Ece'nin yaptığı yardımın verelim sözleriyle tepki gösterdi.

                    Başka bir kullanıcı ise "Keşke ev adresi bilinse de kapısının önüne üç günlük iş kaybının parasını götürsek"dedi.

                    Öte yandan Eda Ece'ye sanatçılardan ve siyaset dünyasından da tepkiler geldi.

                    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesbaundan konuya lişkin şu ifadeleri kullandı:

                    Bir şekilde ünlenmiş ve şahsi kalitesini sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısıyla eşdeğer gören kişilerin yaptığı bazı açıklamalar, maalesef bilinçaltlarında topluma nasıl baktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.

                    "Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar" minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür.

                    Şehirler yıkılmış, yürekler parçalanmış ve göz pınarları kurumuşken verilen mücadeleyi görmezden gelmek, milletin derdini ve talebini bilmeden "Benim gibi oy versin" beklentisiyle yardım etmek; zihninde milleti "Satılık" görmektir.

                    "Satılık" olan, eline ödül tutuşturulunca ne yapacağını şaşırıp millete saldıranların "Oyunculuğudur".

                    Sonucu kabullenin, zehir memba zihninizi ve aynı zehri saçan dilinizi milletimizden uzak tutun. Devletimiz her bir kurumuyla yaraları sarmaya, ihya ve inşa sürecini yürütmeye devam ediyor.

                    Siz gölge etmeyin başka ihsan istemez.

                    Şarkıcı Sinan Akçıl "Saçma sapan bir yorum daha yazık" yorumunda bulundu.

                        Biz, sahte de olsa "yanlış anlaşıldım" demesini beklerken Eda Ece, "Üzüldük, üç gün işlerimizi durdurduk. Esprimi de yaparım, fikrimi de söylerim." Demiş. İnanılmaz…

                        Eda Ece, özür dilemesi gerektiği yerde kendisine tepki gösterenlere ayar vermeye çalışıyor.

                        Eda Ece deprem bölgesine Kızılay ve afat üzerinden yardım yapmışsanız gönderin dekontunu bize biz yurtdışı Türkler olarak bunu ödemeye hazırız yeterki şu pis çenenizi kapatın

                        Dünyanın en karanlık ve en geri kalmış zihniyetiyle mücadele ediyoruz...

                        Sözde Oyuncu Eda Ece, ödül töreninde depremzedeleri hedef aldı ve alay etti ;

                        "Deprem bölgesine yaptığımız herşeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse."

                        CHP'YE YAKIN İSİMLERDEN TEPKİ
                        Rezil sözlerle imza atan Eda Ece'ye CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden de tepkiler geldi.

                        Skandal açıklamalara CHP'nin fonladığı bir kanalda sunuculuk yapan İsmail Küçükkaya, "Deprem bölgesine yaşananları ve oradaki travmayı anlamadan ileri geri yorumlar, yerli yersiz analizler, hiç komik olmayan espriler... Hiç olmazsa susun kardeşim, susun!" dedi.

                            CHP yandaşı İsmail Saymaz'da densiz bir oyuncu diyerek "Densiz bir oyuncu çıkıyor, 'Yılın Kapak Kızı' adlı abuk sabuk ödül töreninde sözü hiçbir ilgisi yokken depremzedelere yapılan yardımlara ve oy tercihlerine getirip insanımızı aşağılıyor. Sonra bu tüm muhalefete mal ediliyor. Bıktık artık bu zevzekliklerden. "açıklamasında bulundu

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                            Haberler Güncel Depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye CHP yandaşı Can Ataklı sahip çıktı! Skandal savunma: Linç kampanyası tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor
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