Depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye CHP yandaşı Can Ataklı sahip çıktı! Skandal savunma: Linç kampanyası tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor

BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VEREN DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDI

Oyuncu Eda Ece katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na oy veren depremzedeleri hedef aldı. Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı.





KALBİ KARARMIŞ ZİHNİYETİN EN NET TEZAHÜRÜ

Salonda bulunanların da çığlık ve alkışlarla Eda Ece'ye destek vermesi kalbi kararmış zihniyetin en net tezahürü oldu.

SALONDAKİLER BU ÇİRKİN SÖZLERİ ALKIŞLADI!

Eda Ece bu skandal sözlerin ardından ise kahkahalar attı. Salondakiler de bu rezil sözleri kahkahalar eşliğinde alkışladı. Milli iradeyi hedef alan kaymak kitleye sosyal medyada tepki yağdı.



Öte yandan Eda Ece, gelen tepkiler üzerine akla ziyan bir savunma yaptı.



AKLA ZİYAN SAVUNMA: "BEN ŞUBAT KAPAĞIYDIM"

Ne anlattığın anlaşılmayan Ece, "Beni takdim ederlerken deprem konusu geçti o yüzden depremle ilgili konuştum. Yoksa ben niye bir konuşmada deprem diyeyim. Ne alaka yani? Ben yılın ödülünü Şubat kapağıyla aldım. Biz Şubat kapağını çektiğimiz anda deprem felaketi oldu. Biz 3 gün boyunca yalnız kalmış insanların acısını çektik ve iş durdurup elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.





MEVZUYU ATATÜRK'E BAĞLAYI REZALETİ PERDELEMEK İSTEDİ

Ece sözlerinin devamında kendisine tepki gösterenleri 'linççi tayfa' diyerek hedef gösterdi, mevzuyu Atatürk'e bağlayıp rezaletini perdelemek istedi;

Ece, yaptığı bir başka paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Sandık şakama da bozulmuşlar. Ben özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup, başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir isteyen tuzluğa oy verir. İsteyen Ahmet'e, isteyen Mehmet'e oy verir. Özgürlük sadece bana değil herkese, isteyen istediğine oy verir. Ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım. Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı, zaten beni tanıyan herkes biliyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Linçci tayfadan da daha çok seviyorum."