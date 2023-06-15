Depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye CHP yandaşı Can Ataklı sahip çıktı! Skandal savunma: Linç kampanyası tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri için depremzedeleri hedef alan oyunucu Eda Ece "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." sözleriyle infial uyandırdı.
Her kesimden insanın tepkisini çeken Ece'ye CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı sahip çıktı.
TEPKİLERİN NEDENİNE 'AŞAĞILIK DUYGUSU' DEYİP İKTİDARI SUÇLADI
Ece'den 'çok şeker, çok güzel, çok yetenekli bir kız' şeklinde bahseden Ataklı, "Bir espri yapıyor kendince. Fakat şu an ülkemizi tamamen hakimiyetine almış olan kin, nefret, düşmanlık duygusu var. Bunların kaynaklanma nedeni aşırı eziklik, aşağılık duygusu. Ama iktidarın sağladığı bir güç ve kibir." diyerek bunun da sorumlusunun iktidar olduğunu öne sürdü.
'LİNÇ KAMPANYASI TERSİNE 28 ŞUBAT YARATMA HEVESİNDEN KAYNAKLANIYOR'
Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onun üzerine AK Parti tayfası bir ayağı kalktı. Vay efendim depremzedeleri aşağılıyormuş, insanları ötekileştiriyor, şunu yapıyor bunu yapıyor. Yav kardeşim geçin bunları. Şu anda Türkiye'de milyonlarca kişi böyle düşünüyor. Bu ötekileştirmekten ayrımcılıktan falan kaynaklanan bir şey değil. İnsanlar bu konuda aslında çok hassas. Pek çok insan bunu söylüyor. 'Kardeşim bundan sonra hiç kimseye yardım falan etmem.' Bu linç kampanyası, aşağılık duygusu içinde olan cahil, bilgisiz, kendi ülkesine düşman insanların tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor."