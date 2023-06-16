KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti: Rekor sürede uçtu!

HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023'te ise yeni bir ilke imza attı. İstanbul semalarında nefes kesen insansız savaş uçağı KIZILELMA ile taarruzi insansız hava aracı AKINCI aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.



HALKA AÇIK İLK UÇUŞ

Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bu önemli uçuşun yanı sıra başka ilkler de yaşandı. Bayraktar KIZILELMA yine bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SoloTürk ile defalarca yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. TEKNOFEST 2023 boyunca her gün Bayraktar AKINCI ve SOLOTÜRK ile yakın kol uçuşları icra eden Bayraktar KIZILELMA'nın bu uçuşları büyük beğeni topladı.